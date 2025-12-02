Nuova Fiat Pandina salverà Pomigliano? Le novità di dicembre 2025 su data di debutto, design, motori e prezzi dell’ammazza Dacia

Nuova Fiat Pandina è la futura generazione della popolare utilitaria di Fiat che presente sul mercato ormai da una vita continua a fare bene. La vettura sarà prodotta sempre presso lo sabilimento Stellantis di Pomigliano e pur non essendoci ancora una data di debutto precisa sembra assai probabile che possa essere il 2028 l’anno di lancio della nuova generazione al pari di quanto dovrebbe avvenire a Mirafiori con la nuova Fiat 500. Maggiori certezze le avremo intorno alla metà del prossimo anno quando il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa svelerà il nuovo piano industriale del gruppo fornendo preziose indicazioni sui vari brand dell’azienda tra cui anche la stessa Fiat.

Gli ultimi aggiornamenti di dicembre 2025 a proposito di data di debutto, prezzi, design e motori della nuova Fiat Pandina

A dicembre 2025 non sembrano esserci particolari novità per quanto riguarda il design della nuova Fiat Pandina che avrà una nuova piattaforma, dimensioni simili al modello attuale ma uno stile di design completamente diverso. Come anticipato dal CEO di Fiat Olivier Francois sarà molto pià simile all’attuasle Fiat Grande Panda ma avrà anche degli elementi di design retrò che rappresenteranno una sorta di omaggio alla prima generazione di Panda di inizio anni ’80.

Nuova Fiat Pandina sarà un modello fondamentale per il futuro della casa automobilistica torinese che si vuole confermare come il brand di Stellantis con più immatricolazioni a livello globale e per farlo lancerà una gamma di vetture che saranno vendute in tutto il mondo di cui la futura Pandina sarà uno dei pezzi da novanta. E’ probabile infatti che ci troviamo di fronte al modello con più immatricolazioni tra quelli presenti all’interno della gamma della casa torinese. Dunque Fiat sa che non può sbagliare nulla con questo modello sia dal punto di vista del design, che della gamma dei motori che anche del listino prezzi che dovrà confermare il rapporto qualità prezzo che è stato ovviamente uno dei principali punti di forza del suo predecessore.

A proposito della gamma di motori, la nuova Fiat Pandina arriverà sul mercato di sicuro in versione elettrica e assai probabilmente anche in versione ibrida che sarà la entry level della gamma. A giudicare dalle ultime dichiarazioni del CEO Olivier Francois rese nei giorni scorsi non ci dovrebbe invece essere spazio per versioni termiche pure che invece erano state ipotizzate in un primo momento anche se in verità una conferma ufficiale in proposito non vi era stata. Al momento non è chiaro quanti e quali motori il modello avrà ma sicuramente nel corso del prossimo anno inizieremo ad avere le idee più chiare in proposito.

Ricordiamo che la nuova Fiat Pandina arriverà sul mercato per dare serio filo da torcere a rivali del calbio di Dacia, BYD e tutte le altre case automobilistiche cinesi presenti in massa nel segmento A del mercato europeo che sicuramente nei prossimi anni aumenteranno ulteriormente. Per fare ciò sarà fondamentale mantenere una gamma di prezzi molto competitiva. Si dice infatti che la versione entry level possa costare intorno agli 11 mila euro mentre l’elettrica al 100 per cento che dovrebbe avere una buona autonomia dovrebbe costare meno di 15 mila euro. Queste cifre sono tutte ovviamente al netto di incentivi statali e di promozioni varie che ovviamente non mancheranno mai.

Ricordiamo infine che la nuova Fiat Pandina sarà la entry level tra le auto di Fiat ma la casa torinese ha in serbo anche un’altra sorpresa. Ci riferiamo all’arrivo di un nuovo quadriciclo elettrico di categoria L7 soprannominata da noi “Fiat Topolona” che dovrebbe avere 4 posti a sedere ed essere dunque più grande della Topolino ma più piccola della Pandina. Anche questo modello ci incuriosisce molto e non vediamo l’ora di conoscerlo.