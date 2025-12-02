Nuova Lancia Gamma Cross Country: la Lancia del futuro immaginata per la neve

Un concept che ha catturato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori nelle scorse ore è sicuramente la nuova Lancia Gamma Cross Country, protagonista di un render digitale realizzato e pubblicato su LinkedIn dal creator Angelo Berardino. Si tratta di una mera ipotesi di stile che ovviamente non ha nulla di ufficiale ma che guarda al futuro del marchio torinese reinterpretandone i codici estetici in chiave moderna, sportiva e votata all’avventura.

Advertisement

La nuova Lancia Gamma Cross Country è pensata per affrontare le condizioni invernali più impegnative

Nel suo elaborato, Berardino immagina una station wagon rialzata, pensata per affrontare le condizioni invernali più impegnative senza rinunciare all’eleganza tipica del marchio. Le proporzioni sono dinamiche, con una silhouette lunga e scolpita che trasmette solidità e movimento. Le linee sono nette, pulite, contemporanee, ma allo stesso tempo riconoscibili come parte del DNA Lancia, oggi immerso in un processo di rinascita.

A colpire è l’aspetto muscoloso della parte posteriore, impreziosita da quattro terminali di scarico che richiamano immediatamente performance di livello superiore. Un dettaglio che suggerisce un cuore potente, concepito per affrontare con facilità salite ghiacciate e percorsi di montagna. L’assetto rialzato, la protezione dei passaruota e il design aggressivo del frontale rendono questa nuova Lancia Gamma Cross Country perfetta per scenari alpini come le strade innevate di St. Moritz.

Advertisement

Il render immagina anche dotazioni coerenti con l’uso outdoor: un portasci integrato, utilissimo per le vacanze invernali, e finiture premium che ricordano come il lusso italiano possa convivere con la vocazione all’avventura. È un equilibrio raro, che conferisce al concept un’identità precisa: elegante ma non fragile, sofisticata ma capace di affrontare gli elementi.

Pur restando un lavoro puramente digitale, questa interpretazione apre una finestra su ciò che potrebbe rappresentare la Lancia del futuro: un marchio capace di reinventarsi senza dimenticare la propria tradizione, unendo stile, innovazione e spirito esplorativo. Ricordiamo a tutti che in effetti una nuova Lancia Gamma è in arrivo tra circa 9 mesi e sarà la futura top di gamma del brand. Si tratterà però di un SUV vero e proprio lungo circa 4,7 metri.