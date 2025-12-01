Maserati celebra oggi il 111° anniversario dalla sua fondazione

I riflettori restano accesi sulla Maserati Meccanica Lirica e sul ritorno della produzione di GranTurismo e GranCabrio nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti. Oggi, Maserati celebra il 111° anniversario dalla sua fondazione, confermandosi il marchio più longevo della Motor Valley italiana.

Importante traguardo raggiunto oggi da Maserati che si prepara ad un 2026 da protagonista

Questi traguardi consolidano Maserati come simbolo del lusso italiano nel mondo, aprendo la strada al Centenario del Tridente nel 2026, che celebrerà sia i 100 anni del celebre logo sia il secolo dal debutto nel motorsport. Nel 1926, infatti, la Maserati Tipo 26 fu la prima vettura a sfoggiare il Tridente e vinse la sua classe alla Targa Florio, segnando l’inizio di una leggenda destinata a durare nel tempo.

Ma la storia di questa icona del Made in Italy inizia un decennio prima, nel 1914, quando Alfieri Maserati e i fratelli Ettore ed Ernesto fondarono la “Ditta Alfieri Maserati” in Via de’ Pepoli 1A, proprio nel centro di Bologna. Come riportato nel documento di dichiarazione individuale d’impresa, la nuova azienda iniziò ufficialmente l’attività il 1° dicembre 1914 (dato che il documento stesso fu depositato presso il Comune di Bologna il 14 dicembre). I fratelli Maserati erano appassionati di meccanica e amavano la velocità, e non erano contrari a mettersi al volante di un’auto da corsa.

Un altro fratello, Mario, contribuì disegnando il logo del Tridente – ispirato alla Fontana del Nettuno nel centro di Bologna – e l’ultimo fratello, Bindo, entrò a far parte delle Officine Maserati nel 1932, dopo la morte di Alfieri.

Come accennato, la prima vettura a fregiarsi del Tridente fu la Tipo 26 , un’auto da corsa che fece il suo debutto alla Targa Florio del 1926, dove si classificò al primo posto nella categoria fino a 1,5 litri con Alfieri al volante. Fu la prima di una lunga serie di successi, tra cui due vittorie consecutive alla 500 Miglia di Indianapolis (1939 e 1940), quattro vittorie consecutive alla Targa Florio (1937, 1938, 1939 e 1940), nove vittorie in Formula 1 e il Campionato del Mondo di Formula 1 del 1957 con Juan Manuel Fangio.

Più recentemente, Maserati è tornata a vincere con la MC12, che ha conquistato sei campionati internazionali FIA GT tra il 2005 e il 2010: la massima espressione delle competizioni GT per vetture derivate dalla serie. Dal 2023, la Maserati GT2 ha riportato la Casa del Tridente alle competizioni a ruote coperte, ottenendo vittorie e diventando idonea a competere in oltre 20 campionati in tutto il mondo.

Alla fine del 1939, con l’ingresso della famiglia Orsi, Maserati avviò il trasferimento a Modena, inaugurando il 1° gennaio 1940 lo storico stabilimento di Viale Ciro Menotti, da allora cuore produttivo del Tridente. Nel 1947 terminò la collaborazione con i fratelli Maserati e venne presentata la prima vettura stradale, la A6 1500. Nel 1963 il marchio rivoluzionò il settore con la Quattroporte, creando il segmento delle berline di lusso ad alte prestazioni. Durante la parentesi Citroën (1968-1975) furono introdotti processi industriali moderni, mentre l’era De Tomaso (1975-1993) portò alla nascita e al successo commerciale della leggendaria Biturbo.

Basandosi su queste solide fondamenta storiche e industriali, Maserati ha vissuto una fase di grande innovazione a partire dal 2007: la quinta generazione della Quattroporte al Salone di Detroit, la GranTurismo a Ginevra, la GranCabrio nel 2009, la sesta Quattroporte e la Ghibli nel 2013 e, nel 2016, il debutto del Levante, il primo SUV del marchio, consolidando la sua leadership tra lusso e prestazioni.

Nel 2020, con l’introduzione delle linee di produzione della nuova Maserati MC20 , ammiraglia di una nuova era per il Marchio, lo stabilimento di Viale Ciro Menotti è stato oggetto di un importante rinnovamento, con un reparto verniciatura interno e un’area dedicata allo sviluppo e all’assemblaggio del rivoluzionario motore Maserati Nettuno, protetto da brevetti internazionali e 100% made in Maserati. Due anni dopo ha debuttato Grecale, il nuovo SUV che meglio esprime lo spirito granturismo di Maserati, fondendo prestazioni ed eleganza in un’esperienza di guida senza pari.

Nel 2023 è stata la volta della Maserati GT2 Stradale, una supersportiva stradale che unisce due mondi iconici Maserati: eleganza e racing. Questo modello incarna l’anima racing del marchio offrendo allo stesso tempo comfort e piacere di guida per l’uso quotidiano. L’anno successivo, i riflettori furono puntati sulla MCXtrema , una “bestia” da pista limitata a sole 62 unità, equipaggiata con una versione estrema del motore V6 Nettuno da 730 CV.

Infine, il 2025 sarà un anno davvero storico per il Marchio e il suo stabilimento di Modena, segnato da tre momenti: l’avvio della produzione della MCPURA, la più pura espressione dell’energia e delle prestazioni Maserati; la presentazione di BottegaFuoriserie, un nuovo progetto che unisce le forze creative di Alfa Romeo e Maserati; e il ritorno di GranTurismo e GranCabrio, nel luogo di nascita delle loro precedenti generazioni.

Santo Ficili, COO di Maserati, ha dichiarato: “È per me un vero onore celebrare i primi 111 anni di storia di Maserati nella città che rappresenta il cuore pulsante del nostro Marchio. Dopo le celebrazioni di Maserati Meccanica Lirica, è motivo di grande orgoglio, soprattutto nel giorno del nostro compleanno, mettere in risalto l’eccezionale know-how custodito in questo territorio. Da oltre un secolo alimenta una visione unica di prestazioni, design e artigianalità, incarnando la più pura espressione del Lusso Italiano.

Desidero ringraziare le donne e gli uomini di Maserati, la nostra rete di concessionari e tutti i nostri stakeholder. Gli ultimi sviluppi di quest’anno dimostrano, infatti, ancora una volta sia la forza del legame di Maserati con la città, sia il concreto impegno del Marchio nel cogliere e trovare nuove opportunità di crescita, guardando al futuro con fiducia”.