Nuova Lancia Delta Integrale: quando la leggenda incontra il futuro

Un gran fermento si sta registrando tra gli appassionati di motori nelle ultime ore, dopo la pubblicazione su LinkedIn di un nuovo render firmato dal creatore digitale Angelo Berardino. L’artista ha immaginato una reinterpretazione della leggendaria Lancia Delta Integrale, un render che ha rapidamente acceso discussioni, entusiasmi e inevitabili confronti con l’iconica antenata.

Nuova Lancia Delta Integrale: nuova ipotesi digitale per un classico intramontabile

Secondo quanto raccontato dallo stesso Berardino, il percorso creativo per la realizzazione di questa nuova Lancia Delta Integrale è stato tutt’altro che lineare. Un’odissea fatta di brainstorming interminabili, litri di caffè e una sfilza di commenti contrastanti: dal classico “troppo futuristica” al suo opposto “non abbastanza futuristica”, passando per l’annoso dilemma dello spoiler—metterlo, toglierlo, ripensarlo più piccolo, poi più grande, poi di nuovo più piccolo. Il risultato finale, almeno nelle parole ironiche dell’autore, somiglia a quella “pizza gourmet” che arriva al tavolo come una capricciosa un po’ stanca, ma comunque sorprendente… soprattutto per i fari tondi.

Il render cerca di proiettare la Lancia Delta Integrale nel futuro, mantenendo elementi chiave della tradizione ma senza cadere nella tentazione della nostalgia pura. Quattro fari – ma non troppo LED. Fendinebbia circolari – ma non troppo circolari. Un blu opaco scuro – ma non troppo scuro. Un equilibrio ricercato, discusso, rimesso in questione centinaia di volte. Eppure, proprio questa tensione creativa sembra essere la vera cifra del progetto.

Berardino ammette che forse l’antenata resta irraggiungibile, complice anche un dibattito interno infinito: parafanghi in tinta o non in tinta? Dettagli minimi, certo, ma capaci di spostare l’identità complessiva di un modello tanto amato quanto difficile da reinterpretare.

Una cosa, però, emerge con chiarezza dal lavoro del creatore digitale: il viaggio verso la “Delta perfetta” è fatto di tentativi, ripensamenti e una buona dose di ironia. La speranza ovviamente è che davvero in futuro arrivi una nuova Lancia Delta Integrale. La cosa sembrava certa fino a prima dell’estate ma adesso la situazione sembra essere cambiata come la nuova CEO di Lancia Roberta Zerbi che ha detto chiaro e tondo che al momento per il suo brand l’unica certezza è l’arrivo della nuova Lancia Gamma subito dopo l’estate 2026.