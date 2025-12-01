Fiat E-Doblò: 64 unità a trazione integrale per il servizio postale svizzero

Astara B2B & Fleet ha raggiunto un altro importante traguardo: la Posta Svizzera impiega ora 64 Fiat E-Doblò completamente elettrici a trazione integrale per le sue attività di consegna. I primi veicoli sono già in uso in tutto il Paese e contribuiscono in modo significativo alla riduzione delle emissioni di CO₂ nella rete di recapito svizzera.

Advertisement

La Posta Svizzera impiega ora 64 Fiat E-Doblò completamente elettrici a trazione integrale

La flotta di Fiat e-Doblò del servizio postale colpisce per il design compatto e le prestazioni elevate. Con un motore elettrico da 136 CV silenzioso e a zero emissioni e un volume di carico di 3,9 metri cubi, soddisfa le esigenze della logistica moderna. Grazie al sistema di trazione integrale Dangel, il veicolo offre la massima trazione su qualsiasi terreno, consentendo consegne affidabili sia nelle aree urbane che nelle regioni alpine. Un’autonomia fino a 343 chilometri secondo il ciclo WLTP garantisce flessibilità nelle operazioni quotidiane.

Beate Martin, Direttore B2B & Fleet di Astara: “Il Fiat E-Doblò colpisce per la sua efficienza elettrica, il design compatto e la trazione integrale. Queste qualità lo rendono il veicolo ideale per le consegne in città e nelle regioni alpine”. Yannick Lagger, Brand Director Fiat Professional di Astara, aggiunge: “Con il nuovo Fiat E-Doblò, dimostriamo come l’elettromobilità soddisfi già le esigenze delle flotte moderne. Il modello combina prestazioni, versatilità e sostenibilità, contribuendo in modo significativo alla riduzione di CO₂ senza compromettere funzionalità o comfort”.

Advertisement

L’offerta è completata da un pacchetto di manutenzione specifico per il servizio postale, composto da una garanzia estesa e un contratto di manutenzione dinamico, personalizzato in base al chilometraggio dei veicoli postali. Il pacchetto di manutenzione include anche tutte le riparazioni dovute a usura specifiche per il servizio postale. E naturalmente, l’e-Doblò postale beneficia anche di una garanzia di 8 anni/fino a 160.000 km sulla batteria ad alto voltaggio. Questa combinazione di robustezza tecnica e sicurezza a lungo termine rende Fiat e-Doblò una soluzione interessante per i clienti flotte che puntano a una mobilità a prova di futuro.

Il nuovo Doblò di Fiat Professional è ora ancora più versatile, spazioso e flessibile. Disponibile in due lunghezze e nelle configurazioni furgone e cabina doppia, può essere ordinato con un’ampia gamma di motori per soddisfare ogni esigenza. Le “Magic Features” del Doblò gli conferiscono la massima modularità e sicurezza, rendendolo un compagno di lavoro ancora più affidabile, versatile e flessibile.

Advertisement

“Magic Cargo” aumenta il volume di carico di 0,5 metri cubi e la lunghezza di carico fino a tre metri per oggetti come tubi o scale. Per creare ancora più spazio, il sedile del passeggero può essere ripiegato e il vano sottostante può essere utilizzato per scatole o oggetti fragili. È inoltre presente un tavolo da lavoro girevole che trasforma la cabina del Doblò in un ufficio mobile all’occorrenza. Caratteristiche intelligenti lo rendono ancora più pratico. Ad esempio, una presa di corrente (Magic Plug) consente di alimentare gli utensili tramite l’impianto elettrico del veicolo fino a 400 volt. Con “Vehicle-to-Load”, l’energia elettrica può essere prelevata direttamente dalla batteria del veicolo tramite la porta di ricarica, per alimentare dispositivi esterni o un altro veicolo.

Inoltre, lo specchietto retrovisore interno digitale “Magic Mirror” migliora la visibilità e la sicurezza con tre diversi display: uno specchietto retrovisore, una visione completa degli angoli ciechi e l’immagine della telecamera posteriore per il parcheggio.

Advertisement

Nella versione completamente elettrica, Fiat E-Doblò Cargo offre una portata utile fino a 780 chilogrammi e può caricare fino a due europallet; nella versione con motore a combustione, il Doblò Cargo raggiunge una portata utile fino a una tonnellata.

Oltre alla versione elettrica da 136 CV / 270 Nm, sono disponibili anche due motori diesel turbo a quattro cilindri, ciascuno con cilindrata di 1,5 litri e una scelta di 74 kW (100 CV) con cambio manuale o 96 kW (130 CV) con cambio manuale o automatico a otto rapporti. Chi preferisce un motore a benzina può optare per un’unità da 1,2 litri che produce 81 kW (110 CV). L’hardware del motore rimane invariato; tuttavia, il sistema di distribuzione a cinghia lubrificata a olio precedentemente utilizzato sul motore a benzina è stato sostituito da una catena di distribuzione a manutenzione ridotta, un miglioramento che Fiat Professional ha introdotto con il modello 2026, disponibile da ottobre.

Advertisement

Astara è il partner affidabile per la mobilità del futuro. Utilizzando tecnologie all’avanguardia, intelligenza basata sui dati e una piattaforma potente, Astara offre prodotti e servizi su misura, perfettamente in linea con le esigenze individuali dei clienti.

Con 10 marchi, Astara presenta un portafoglio diversificato e vanta una rete di concessionari completa di circa 500 sedi, offrendo un’ampia selezione di veicoli commerciali e autovetture. In termini di opzioni di utilizzo e modelli di finanziamento, oltre all’acquisto e al leasing, sono disponibili il leasing all-inclusive e l’abbonamento auto Astara, offrendo soluzioni personalizzate per aziende di tutte le dimensioni. Scopritelo di persona e contattate i nostri Key Account Manager.