Peugeot: Alain Favey conferma l’arrivo di altri modelli ad alte prestazioni

Peugeot si prepara ad ampliare ulteriormente la sua rinnovata gamma GTi ad alte prestazioni con nuovi modelli, affiancando la recente e-208 hot hatch. Questa strategia rientra in un progetto più ampio con cui il marchio francese intende riportare al centro della sua identità le “grandi sensazioni di guida”, puntando su emozioni, dinamismo e sportività. La nuova e-208 GTi rappresenta un passo importante in questo percorso: si inserisce infatti in un segmento emergente di hot hatch elettriche e si prepara a sfidare concorrenti di peso come Alpine A290 e Volkswagen ID Polo GTI. Dotata di 280 CV, accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi e dispone di un differenziale autobloccante meccanico, caratteristiche che promettono prestazioni entusiasmanti e un comportamento su strada altamente coinvolgente pur restando completamente elettrica.

Dopo la e-208 sono in arrivo nuove Peugeot GTi: lo ha confermato il CEO Favey

Il CEO del marchio, Alain Favey, ha dichiarato ad Autocar che l’azienda ha intenzione di lanciare altri modelli ad alte prestazioni con il celebre marchio. Alla domanda se la 208 farà parte di una nuova famiglia di modelli ad alte prestazioni, ha risposto: “Non lo faremmo se non pensassimo che vogliamo che il marchio GTi continui a esistere in futuro. Quindi sicuramente faremo in modo che ci sia un futuro per la GTI che vada oltre questo.”

Ha aggiunto che la GTi è una parte importante della tradizione Peugeot e che viene resuscitata nell’ambito di un’iniziativa volta a “posizionare il marchio, per dire con chiarezza che Peugeot è sinonimo di grandi emozioni di guida. Questo è parte di ciò che siamo”.

Non ha voluto fornire dettagli sulla forma che assumeranno queste future hot hatchback, ma ha affermato: “L’importante è garantire che ovunque ci sia un badge GTI, si possa vivere un’esperienza unica e assolutamente al top della categoria. Ecco perché potrebbero volerci ancora alcuni mesi per arrivare a quel punto”.

Nonostante l’espansione della gamma GTi, Favey ha chiarito che il marchio non verrà più applicato a una hot hatch a benzina: le pesanti sanzioni sulle emissioni di CO₂ in Francia renderebbero un modello del genere troppo costoso per essere sostenibile. “La Francia è un mercato fondamentale per noi, ma le regole prevedono penalità fino a 70.000 €, rendendo impossibile acquistare un’auto simile”, ha spiegato. Senza un mercato domestico forte, Peugeot non potrebbe giustificarne lo sviluppo.

Foto Peugeot

La e-208 GTi, presentata alla 24 Ore di Le Mans, aprirà gli ordini durante la prossima edizione e arriverà ai clienti entro fine 2026, quasi 18 mesi dopo la sua presentazione. Questo lungo intervallo testimonia, secondo Favey, l’ambizione di realizzare una hot hatch elettrica davvero al vertice della categoria. Riconoscendo l’Alpine A290 come principale rivale, Favey ha affermato che la e-208 GTi “sarà sicuramente migliore”, richiamando la storica rivalità tra i due marchi nel mondo delle hot hatch.