Fiat Pulse: aumentano i prezzi del SUV dopo l’aggiornamento della gamma

Fiat in Brasile ha deciso di aumentare i prezzi di tutta la gamma del suo SUV Fiat Pulse che di recente ha ricevuto un leggero aggiornamento. Se nei giorni scorsi era stato annunciato l’aumento del prezzo della versione base, adesso si registra una crescita dei prezzi di tutta la gamma.

Advertisement

Aumentano i prezzi di Fiat Pulse in Brasile: il SUV di recente era stato aggiornato

L’opzione base Drive parte ora da R$ 101.990, ovvero R$ 2.000 in più rispetto al prezzo precedente. È l’unica ad avere il motore 1.3 Firefly con cambio manuale. Appena sopra c’è la 1.3 Drive CVT, con lo stesso motore, ma senza il terzo pedale. Il suo prezzo è aumentato di circa R$ 1.000, arrivando ora a R$ 113.990. Passando alle versioni turbo di Fiat Pulse, c’è la T200 CVT, passata da R$ 117.000 del precedente listino a R$ 118.000. È l’unica a non avere il sistema mild hybrid a 12V abbinato al motore 1.0 turbo flex, un sistema in cui il motore elettrico non è in grado di muovere le ruote da solo.

La versione Audace 1.0 T200 Hybrid registra un incremento di prezzo di 1.500 R$, arrivando a 134.500 R$. Il modello integra già la tecnologia mild hybrid e privilegia il comfort di bordo, con sedili posteriori frazionati 60/40 e schienali reclinabili, sistema multimediale da 10 pollici, avviamento remoto tramite chiave e pulsante, volante rivestito in pelle e cerchi in lega da 16 pollici.

Advertisement

Al vertice della gamma si colloca l’Impetus 1.0 T200 Hybrid, che passa a 147.990 R$, con un aumento di 1.000 R$. Questo allestimento offre di serie una dotazione più completa, comprendente pacchetto ADAS con frenata automatica d’emergenza, avviso di cambio corsia e gestione automatica degli abbaglianti. Non mancano il quadro strumenti digitale da 7 pollici, sensori di parcheggio anteriori, cerchi in lega da 17 pollici, specchietto interno elettrocromico, retrovisori esterni richiudibili elettricamente, sensori pioggia e luce, oltre al caratteristico tetto bicolore.

Infine, la versione più sportiva della Pulse, la Abarth, è passata da R$ 157.990 a R$ 158.990. È l’unica a offrire il motore 1.3 GSE T270 e, come novità per l’anno modello 2026, ora include sedili più sportivi con regolazioni elettriche e un tetto panoramico. Nel model year 2026, presentato a maggio, il SUV Fiat ha ricevuto un leggero restyling focalizzato soprattutto sul frontale, accompagnato dal ritorno della versione con cambio manuale. Il design ora rispecchia la nuova identità visiva dei modelli Fiat europei, ispirata alla Grande Panda e già vista su Cronos, Fastback e Toro. La griglia adotta listelli orizzontali e si unisce a un paraurti ridisegnato, più squadrato e con un’apertura inferiore ampliata, oltre a inserti laterali che richiamano la Pulse Abarth. Gli interni, infine, presentano tonalità più scure per plastiche, sedili, pannelli porta e cielo, conferendo un aspetto più elegante.