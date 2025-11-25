Nuova Alfa Romeo Giulia per adesso è un UFO: niente foto spia, teaser, brevetti, ci dobbiamo preoccupare?

Nuova Alfa Romeo Giulia, che qui vi mostriamo in un noto render di Capriotti Design, in teoria doveva essere svelata nella primavera del 2026 e qualcuno ci crede ancora tra l’altro. Poi come sappiamo le nuove Stelvio e Giulia sono state rimandate a data da destinarsi e da quel momento è calato il buio più completo sulle due auto. A dire il vero, a differenza di Stelvio su cui qualcosa era trapelato, foto spia, disegni di brevetti etc. sulla nuova Giulia non c’è mai stato nulla. Siamo per adesso in presenza di un autentico UFO automobilistico. Ci potrebbero fare anche una puntata di X-Files con Dana Scully e Fox Mulder. Al momento si sa solo che nascerà su piattaforma STLA Large, inevitabilmente sarà leggermente più grande come dimensioni rispetto al modello attuale e che la sua casa, come vi abbiamo ripetuto migliaia di volte, sarà ancora lo stabilimento Stellantis di Cassino.

Advertisement

Per il resto niente di niente. Per quanto riguarda il design una “cosa certa”, da mettere tra virgolette quando si parla di Alfa Romeo, è che la nuova Alfa Romeo Giulia avrà un design molto diverso dal modello attuale. Qualcuno in Francia, forse dopo qualche drink di troppo, aveva addirittura ipotizzato una trasformazione in una sorta di crossover o SUV. Ma la cosa non avrebbe molto senso considerando che la nuova Tonale aumenterà di dimensioni arrivando a quasi 4,65 metri e considerata la presenza di Stelvio. Adesso si parla di una berlina fastback con la coda tronca e la cosa pare avere più senso se si pensano a quelle che sono le “visioni” di chi poi in concreto realizzerà questa vettura.

La verità è che in assenza assoluta di notizie certe sono tutte mere speculazioni. Lo stesso vale per la gamma di motori. Inizialmente per la nuova Alfa Romeo Giulia era previsto il solo elettrico con la versione top di gamma da mille cavalli. Adesso invece non si capisce più nulla. Si spera naturalmente che venga fatta chiarezza su questo modello già nel corso del prossimo anno. A nostro avviso però se il brand aspira davvero a diventare premium dovrebbe iniziare a programma più seriamente come fanno le altre case automobilistiche della stessa categoria e non cambiando in continuazione i piani e le date di debutto, in questo dovremmo imitare di più i tedeschi.