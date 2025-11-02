Nuova Alfa Romeo Tonale: sarà lunga quasi quanto Stelvio, cosa sappiamo su data di debutto design, motori, prezzi a novembre 2025

Nuova Alfa Romeo Tonale che in copertina vi mostriamo in un render di Alessandro Masera, sarà una delle prossime novità per quanto riguarda il biscione. Anzi secondo alcuni ci sono buone probabilità che possa essere proprio il prossimo nuovo modello a debuttare, dato che si vocifera che l’avvio della sua produzione presso lo stabilimento di Melfi possa avvenire entro la fine del 2027 mentre per il momento delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia non si sa quando effettivamente saranno svelate.

Ecco come dovrebbe essere la nuova Alfa Romeo Tonale secondo le ultime indiscrezioni

Al momento della nuova Alfa Romeo Tonale non si sa moltissimo. Anche lo stesso nome è in dubbio. Infatti c’è chi pensa che alla fine la sua erede potrebbe anche avere un altro nome. Questo in quanto si tratterà di un modello molto diverso rispetto a quello attuale con uno stile più aerodinamico e sportivo e dimensioni maggiori. Basti pensare che come dimensioni sarà assai vicino all’attuale Alfa Romeo Stelvio con una lunghezza tra i 4,6 metri e i 4,65 metri. Questo anche perchè anche la nuova Stelvio aumenterà di dimensioni rispetto al modello attuale superando quota 4,8 metri. La vettura nascerà su piattaforma STLA Medium la stessa della nuova Jeep Compass e della DS N.8 e anche della futura Lancia Gamma.

La nuova Alfa Romeo Tonale sarà un modello molto importante per il biscione che punta a diventare il brand premium del gruppo Stellantis e che dunque cercherà di migliorare in maniera notevole rispetto alla versione attuale di recente aggiornata con il restyling di metà carriera.Tornando allo stile, come detto sarà molto diverso dal modello attuale infatti abbraccerà interamente il nuovo design di Alfa Romeo. In questo modello troveremo elementi in comune con la Junior e anche con le future Giulia e Stelvio. Questo allo scopo di garantire un certo familiy feeling con il resto della gamma.

Per quanto riguarda la gamma dei motori il futuro SUV del biscione avrà diverse opzioni di motore, che includono motori ibridi (Mild Hybrid e Plug-in Hybrid) ed elettrici. A differenza della versione di oggi dovrebbe esserci spazio in gamma anche per una versione top di gamma Quadrifoglio. Non è chiaro se sarà elettrica o ibrida. Sicuramente ci saranno motorizzazioni in comune con gli altri modelli prodotti a Melfi.

Nuova Alfa Romeo Tonale, che qui sopra vi mostriamo in una vecchia ipotesi di Avarvarii, probabilmente aumenterà i suoi prezzi leggermente rispetto al modello attuale anche se la versione entry level dovrebbe comunque non differire troppo. Di certo le versioni elettriche e la top di gamma Quadrifoglio avranno prezzi più importanti. Si cercherà ovviamente di eliminare del tutto i difetti riscontrati nel modello attuale che hanno suscitato non poche polemiche tra gli alfisti.