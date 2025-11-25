Nuova Alfa Romeo Stelvio: ci possiamo aspettare qualche sorpresa oppure che barba e che noia?

Nuova Alfa Romeo Stelvio è stata rinviata. Questa ormai non è più una sorpresa dato che la notizia è stata confermata nella scorsa primavera dai dirigenti del biscione che però non hanno ancora detto esattamente quando avverrà il debutto dell’atteso modello di seconda generazione, che in un primo momento avrebbe dovuto debuttare nel corso del 2025. Quello che però in molti sperano è che questo ritardo dovuto all’implementazione dei motori termici inizialmente non previsti porti anche altre sorprese e novità a questo atteso modello.

Advertisement

Nuova Alfa Romeo Stelvio: speriamo di avere novità anche nel design rispetto a quanto mostrato dai brevetti

I render apparsi nei mesi scorsi che hanno fornito i primi indizi su quello che sarà il vero design della nuova Alfa Romeo Stelvio non è che ci abbiano fatto impazzire a dirla tutta. A quanto pare le nostre impressioni sono condivise anche dalla quasi totalità di alfisti che avrebbero gradito un design probabilmente con maggiore personalità. La maggior parte di questi render erano basati sui disegni dei brevetti confermati in parte da quanto visto con le prime foto spia del prototipo camuffato che poi comunque è stato fermato proprio in seguito a questo rinvio del debutto.

Dunque la speranza è che la nuova Alfa Romeo Stelvio che verrà presentata presumibilmente a fine 2027 o al massimo nella prima metà del 2028 porti con se qualche sorpresa eclatante anche per evitare l’effetto “che barba che noia” che avrebbe una vettura uguale a quella già mostrata nei brevetti e nei render ma arrivata per davvero solo molti anni dopo e quindi di conseguenza già vecchia. Un qualcosa di simile a quanto accaduto con la Tonale che ha debuttato nel 2022 ma che già era stata mostrata in versione concept car molti anni prima ed era praticamente la stessa. Insomma sarebbe meglio evitare di ripetere sempre gli stessi errori.

Advertisement

Poi ovviamente non è solo una questione estetica. Sarà importante scegliere bene i motori. Abbiamo capito che il termico puro non ci sarà ma almeno sull’ibrido si cerchi di scegliere bene tra i motori a disposizione di Stellantis in modo da garantire che la vettura abbia la possibilità di offrire il piacere di guida e le prestazioni di una vera Alfa Romeo e non di una Peugeot. Vedremo un po’ che novità arriveranno in proposito già nel corso dei prossimi mesi. Per il momento tutto tace come del resto anche per la nuova Alfa Romeo Giulia.