Leapmotor A10, la “C10 in miniatura” (forse) molto accessibile per l’Europa

Al Salone dell’Auto di Guangzhou, la cinese Leapmotor, tra i leader orientali più promettenti nella produzione di veicoli elettrici e partner strategico di Stellantis, ha svelato il suo nuovo asso nella manica. Parliamo del la Leapmotor A10. E il prezzo di prevendita, che si prevede sarà inferiore a 100.000 yuan (circa 12.000 euro per la versione base), è il dettaglio più clamoroso.

Questo elettrico compatto, che in Europa arriverà con il nome di Leapmotor B03X (classificato nel Segmento B da Stellantis, data la sua lunghezza di 4,31 metri), incarna il linguaggio stilistico del marchio, apparendo infatti proprio come una C10 più piccola. Le dimensioni sono vicine a quelle della BYD Atto 2, ma essendo costruita su un’architettura elettrica dedicata, promette di offrire “interni eccezionalmente spaziosi” come dichiarato dalla Casa.

Nonostante il prezzo da city car urbana, la Leapmotor A10 non è affatto un modello essenziale. Vanta cerchi da 18 pollici e un tetto panoramico in vetro. Parlando di dotazioni, l’infotainment corre su un processore Qualcomm Snapdragon 8295P, mentre i sistemi di assistenza alla guida si affidano a uno Snapdragon 8650 e includono un sensore lidar.

La vera chicca tecnologica è una caratteristica esterna, ovvero sei luci blu che indicano agli altri utenti della strada che i sistemi di assistenza alla guida del veicolo sono attivi. Una scelta che, a seconda delle normative locali, potrebbe fare clamore anche in Europa, trasformando l’auto in una sorta di albero di Natale hi-tech per la sicurezza.

Ancora i dettagli completi su gruppo propulsore e batteria mancano, Leapmotor promette un’autonomia fino a 500 chilometri con singola carica secondo lo standard cinese CLTC. La batteria LiFePO4 può ricaricarsi dal 30% all’80% in soli 16 minuti.

L’imminente lancio in Cina nella prima metà del 2026, seguito dall’esportazione internazionale grazie alla joint venture con Stellantis, dimostra che Leapmotor sta espandendo la sua gamma a ritmi vertiginosi, forte di prezzi aggressivi. Considerando che la B05 è in prevendita a partire da 105.800 yuan, l’obiettivo di mantenere l’A10/B03X sotto la soglia dei 100.000 yuan sembra più che probabile, ponendo una seria minaccia al segmento delle city car elettriche europee.

Indiscrezioni ufficiali indicano come la versione più equipaggiata possa essere davvero vicina o poco più alta di 12mila euro. Se questa politica di prezzi venisse applicata anche ai mercati europei, la Leapmotor B03X potrebbe diventare la proposta elettrica più aggressiva in termini di rapporto qualità/prezzo.