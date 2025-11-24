FIAT Torino City Marathon: la nuova 500 Hybrid è stata la grande protagonista

Fiat 500 Hybrid è stata la grande protagonista della FIAT Torino City Marathon 2025 che si è svolta ieri entusiasmando il pubblico. La city car di Fiat prodotta a Mirafiori è stata auto ufficiale e vettura apripista della manifestazione, un ruolo di primo piano che le ha permesso di avere addosso gli occhi del folto pubblico intervenuto in massa alla manifestazione che si è svolta per le strade di Torino.

La nuova 500 Hybrid Torino che ha guidato la corsa come vettura apripista

L’edizione 2025 ha fatto registrare numeri straordinari, con oltre 10.000 partecipanti: circa 4.000 runner hanno affrontato la maratona (42,195 km), altrettanti la FIAT Torino City Half Marathon (21,097 km) e 2.000 persone hanno preso parte alla FIAT Torino City Run, la corsa-camminata non competitiva di 5 km, coinvolgendo famiglie e appassionati in un’atmosfera festosa e inclusiva.

La manifestazione si è svolta all’insegna del tema “L’Italia che piace”, celebrando la Fiat 500 e il suo impatto culturale e sociale. La nuova Fiat 500 Hybrid è stata protagonista non solo come lancio di prodotto, ma anche come occasione per rafforzare il legame con lo storico stabilimento di Mirafiori e con la città di Torino, cuore pulsante della storia e dell’evoluzione del marchio, in particolare con la speciale Launch Edition TORINO.

Segnaliamo infine che sabato 22 si è svolta una speciale corsa esibizione, che ha preso il via dal Marathon Village situato presso Green Pea e si è sviluppata fino al tetto del Lingotto, toccando l’iconica “La Pista 500”. L’evento ha rappresentato un vero e proprio omaggio a uno dei luoghi simbolo della città di Torino, nonché un esempio di innovazione sostenibile. Atleti, appassionati e visitatori hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza completamente immersiva, in cui sport, benessere e cultura urbana si sono fusi armoniosamente, offrendo momenti di emozione, scoperta e connessione con il territorio e la storia della città, rendendo la manifestazione unica e memorabile per tutti i partecipanti.