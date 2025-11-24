Nuova Alfa Romeo Giulietta: con questo design e un prezzo equo sarebbe un vero toccasana

Nuova Alfa Romeo Giulietta è il sogno proibito di molti. Al momento purtroppo il suo ritorno non è previsto anche se ovviamente in più occasioni si sono diffuse indiscrezioni secondo cui il suo ritorno era ancora possibile. Qualcuno ipotizza che alla fine possa essere proprio una nuova Giulietta la vettura che si andrebbe a collocare tra Junior e Tonale nella gamma del biscione e di cui si parla da un po’ ma la verità è che al momento notizie certe non ve ne sono.

Advertisement

Nuova Alfa Romeo Giulietta: dal web ancora un’interessante ipotesi di design per la sua futura generazione

Nel frattempo sul web si continua a sognare con un nuovo render pubblicato sul forum del sito Autopareri dall’utente Carrera4 che con l’ausilio dell’intelligenza artificiale ha pensato bene di ipotizzare quello che secondo lui potrebbe essere il design di una nuova Alfa Romeo Giulietta in caso in cui il suo ritorno fosse confermato ufficialmente. Appare evidente come nell’immaginare la vettura il creatore digitale si sia ispirato al look della nuova Alfa Romeo Tonale. Ci riferiamo naturalmente alla nuova versione aggiornata del SUV di segmento C che è stata presentata nelle scorse settimane. Si notano le somiglianze tra le due auto in particolare guardando la parte anteriore con la presenza di prese d’aria sul paraurti anteriore di grandi dimensioni e fari caratteristici del C-SUV.

Si tratta indubbiamente di un’ipotesi suggestiva in quando a differenza di altri render molto più fantasiosi questo sembra avere delle caratteristiche molto vicine a quelle che in effetti un simile modello potrebbe avere se effettivamente fosse portato sul mercato. Carrera4 ha ideato una versione GTA della nuova Alfa Romeo Giulietta, chiaramente ispirata alla Giulia GTA, con minigonne pronunciate e assetto ribassato. Il render grafico è interessante, ma difficilmente vedrà realizzazione a breve. Per Alfa Romeo, un ritorno con la Giulietta rappresenterebbe un rischio significativo, simile alle incertezze di Lancia con la nuova Delta, ancora non confermata nei piani futuri del marchio torinese.