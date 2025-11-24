 Citroën: Anne Fenninger nuovo Responsabile Global Customer Satisfaction 

Anne Fenninger assumerà la carica di Responsabile Global Customer Satisfaction per Citroën il 1° dicembre. Riporterà a Xavier Chardon, CEO del marchio Citroën. Questa posizione è stata creata appositamente per sottolineare l’importanza della soddisfazione del cliente all’interno del marchio Citroën.

“Sono molto lieto di dare il benvenuto ad Anne come Responsabile della Soddisfazione Clienti. Questa nomina riflette la vicinanza che dobbiamo avere con i nostri clienti e il nostro desiderio di aiutare le nostre reti a rispondere al meglio alle loro aspettative ed esigenze. La solida esperienza di Anne all’interno del Gruppo in diverse posizioni, le sue capacità di collaborazione e la sua attenzione al cliente al primo posto sono fondamentali per rafforzare la soddisfazione dei clienti Citroën. Affidando la Soddisfazione Clienti direttamente alla mia responsabilità, affermiamo il ruolo centrale che la soddisfazione del cliente riveste in Citroën e la creazione di questa posizione dirigenziale è in linea con il nostro impegno già concretizzato dall’implementazione di una garanzia di 8 anni su tutti i nostri modelli in Europa dall’inizio dell’anno”, ha dichiarato Xavier Chardon, CEO di Citroën.

Anne Fenninger ha dichiarato: «Sono davvero entusiasta di entrare a far parte del team Citroën e di contribuire al miglioramento della soddisfazione del cliente. Utilizzando le mie capacità di collaborazione, di problem-solving e di attenzione al cliente, mi impegno a sostenere la fidelizzazione dei clienti e, di conseguenza, il successo del marchio».

Anne Fenninger si è laureata presso l’ESCP Business School di Parigi. Ha iniziato la sua carriera nel marchio Peugeot nel 1998, dove ha ricoperto diversi incarichi nel reparto Ricambi e Assistenza, prima di diventare nel 2006 Responsabile della Comunicazione per Spagna, Italia e Germania. Nel 2008 è stata nominata Responsabile Online e Offline, dove si è occupata della strategia digitale internazionale del marchio Peugeot.

Nel 2012, Anne Fenninger è diventata Digital Strategy Manager per SIG (Service d’Information du Gouvernement) prima di entrare in DS Automobiles nel 2014 come Head of Sales Funnel & Digital Manager. Dal 2018, Anne Fenninger ricopre le responsabilità del Gruppo, in successione, come Responsabile della Formazione, Responsabile della Data and Software Academy e Direttore Marketing per i Connected Services, posizione che ricopre attualmente.