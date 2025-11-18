Leapmotor A10: svelato l’inedito SUV elettrico compatto

Bisognerà attendere il prossimo 21 novembre per scoprire ulteriori dettagli al Guangzhou Auto Show, in Cina. Parliamo della nuova Leapmotor A10 che il costruttore cinese di casa Stellantis ha appena svelato in due immagini ufficiali che hanno il compito di presentare due colorazioni di carrozzeria, ma che ci permettono anche di apprezzare le linee per la prima volta senza camuffature ed esulando dalle immagini teaser.

Advertisement

Le prime due immagini ufficiali della nuova Leapmotor A10 rappresentano quindi un’anteprima ufficiale del piccolo SUV elettrico di Segmento B, col quale il costruttore cinese punta anche ad ampliare la gamma europea. Questo nuovo modello si posizionerà infatti a metà strada fra la piccola T03 e la prossima B05; con quest’ultima condividerà la presentazione del prossimo 21 novembre in Cina. Secondo alcune stime il prezzo, in Cina, dovrebbe attestarsi fra 80.000 e 100.000 yuan ovvero fra 9.700 e 12.000 euro al cambio attuale. Prezzi che ovviamente quando arriverà in Europa muteranno al rialzo, pur mantenendo valori che ci aspettiamo siano piuttosto interessanti.

Advertisement

La Leapmotor A10 sarà disponibile soltanto elettrica

La Leapmotor A10 si inserirà nel contesto dei piccoli SUV di Segmento B e sarà disponibile soltanto con propulsore elettrico. Tuttavia, in virtù di prezzi che ci attendiamo essere piuttosto concorrenziali, potrebbe inserirsi al meglio nell’agguerrito comparto dei SUV di piccole dimensioni alimentati da propulsori più tradizionali.

Advertisement

In ogni caso dal punto di vista stilistico la Leapmotor A10 pare ricalcare i dettami stilistici tipici del costruttore cinese, con linee fluide e prive di fronzoli. Pur ricordando altri modelli europei e cinesi, anche a marchio Fiat o Citroën rimanendo nell’orbita dei marchi di casa Stellantis. Il frontale appare privo di una classica mascherina, con l’unica presa d’aria relegata nella parte bassa del paraurti e nelle aperture verticali alle estremità. Interessante appare la soluzione scelta per le maniglie delle portiere, a metà strada fra una soluzione a scomparsa e una più tradizionale.

Advertisement

In ogni caso il costruttore non ha ancora rivelato ulteriori dettagli sulla Leapmotor A10, a cominciare dai valori dimensionali che comunque dovrebbero contenere la lunghezza attorno ai 430 centimetri. Nulla si sa anche in relazione al propulsore e alla potenza espressa. Al momento sono stati svelati appunto soltanto questi due colori per la carrozzeria: il Seaweed Green e l’Acorn Brown. Per il resto bisogna attendere poco meno di tre giorni, con l’appuntamento che è rinviato al prossimo Guangzhou Auto Show del 21 novembre.