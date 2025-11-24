Dodge Charger 2026 nominata finalista per il prestigioso premio North American Car of the Year

La gamma di Dodge Charger 2026, che include la nuovissima Dodge Charger Scat Pack biturbo da 550 cavalli con motore SIXPACK e la Dodge Charger Daytona Scat Pack completamente elettrica da 670 cavalli, è una delle tre finaliste per il premio North American Car of the Year (NACTOY) 2026.

Advertisement

“Essere nominati finalisti per il premio North American Car of the Year è una testimonianza dell’incessante ricerca di Dodge in termini di prestazioni e innovazione”, ha dichiarato Matt McAlear, CEO di Dodge. “La gamma multi-energia Dodge Charger 2026 offre ai nostri clienti la potenza di scelta, una SIXPACK da 550 cavalli e una Daytona da 670 cavalli, sia con due che quattro porte, e siamo solo all’inizio”.

Una giuria di stimati esperti del settore ha inserito Dodge Charger come finalista per il premio Auto nordamericana del 2026

“Ancora una volta, queste finaliste dimostrano l’ampia gamma di scelta che i consumatori hanno sul mercato”, ha dichiarato Jeff Gilbert, presidente di NACTOY e giornalista automobilistico per WWJ Radio. “La nostra giuria di illustri giornalisti del settore automobilistico ha selezionato una vasta gamma di fantastici veicoli che rappresentano davvero il meglio del meglio”.

Advertisement

Sia la Dodge Charger Scat Pack con motore a combustione interna SIXPACK sia la versione elettrificata Charger Daytona Scat Pack offrono una combinazione unica di prestazioni, design e tecnologia. Entrambe sfoggiano esterni muscolosi che richiamano la tradizione Dodge, con una carrozzeria più larga rispetto a qualsiasi altra auto della loro categoria. Gli interni, pensati per il conducente, vantano un ampio schermo da 16 pollici e il sistema radio Uconnect 5 da 12,3 pollici, completo di audio wireless, Apple CarPlay e integrazione con Amazon Alexa. La guida può essere personalizzata grazie a una suite completa di modalità, tra cui Sport e Personalizzata, oltre a funzioni di prestazioni come il Launch Control, e tutte le versioni includono anche trazione integrale.

Gli interni offrono inoltre un’ampia capacità di carico posteriore e un eccellente spazio per i passeggeri, mentre la sicurezza è garantita da un pacchetto completo di sistemi avanzati, tra cui avviso di collisione frontale, frenata automatica di emergenza, gestione attiva della corsia, assistenza alla guida attiva e cruise control adattivo con stop and go.

Advertisement

Per il 2026, Dodge propone una gamma potente e accessibile: la Dodge Charger R/T da 420 cavalli partirà da 49.995 dollari, la Charger Scat Pack a due porte da 550 cavalli da 54.995 dollari e la versione a quattro porte sempre da 550 cavalli sarà disponibile a 56.995 dollari. La Charger Daytona Scat Pack completamente elettrica, con 670 cavalli, sarà invece offerta a 59.995 dollari. Tutte le versioni includono una giornata di lezioni di guida ad alte prestazioni presso la Radford Racing School, la scuola ufficiale Dodge/SRT, per vivere a pieno le potenzialità di queste vetture.