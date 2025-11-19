FIAT partner ufficiale della 43ª edizione del Torino Film Festival

Al centro delle celebrazioni settimanali organizzate in occasione del lancio della nuova Fiat 500 Hybrid, FIAT svela la sua partnership con il 43 ° Torino Film Festival (TFF), uno degli eventi più prestigiosi del Paese dedicati all’arte cinematografica. Questa partnership vuole rappresentare una dichiarazione d’amore per l’Italia e per il suo cinema, un’innovazione che coniuga l’eleganza della Dolce Vita con lo spirito italiano di libertà e gioia.

FIAT rinnova ancora una volta il suo legame con la città di Torino e con il mondo dell’arte e del cinema

Durante l’evento, FIAT sarà il fornitore ufficiale dei trasporti, garantendo spostamenti esclusivi e confortevoli in tutta Torino grazie alla Fiat 500 Hybrid Torino. Questa iconica vettura accompagnerà VIP, registi, attori, giornalisti e numerosi professionisti del settore cinematografico durante tutti i festeggiamenti, assicurando un’esperienza di viaggio elegante e sostenibile.

La 500 Hybrid Torino non sarà solo un mezzo di trasporto: sarà anche protagonista delle celebrazioni, esposta in punti simbolici della città come l’iconica Mole Antonelliana e il prestigioso Teatro Regio, diventando così un vero e proprio simbolo della cultura e dell’innovazione torinese. Gli ospiti potranno ammirarla da vicino, scattare foto e apprezzare il design distintivo, la tecnologia ibrida avanzata e il comfort che caratterizzano questo modello, consolidando ulteriormente il ruolo di FIAT nel panorama culturale e automobilistico della città. La presenza della 500 Hybrid Torino contribuirà a rendere l’evento ancora più memorabile, unendo mobilità sostenibile, stile e fascino storico in un’unica esperienza indimenticabile.

Inoltre, il Museo Nazionale del Cinema e il TFF presenteranno anche una mostra speciale aperta al pubblico, L’Italia che piace – In viaggio con FIAT tra i nostri capolavori del cinema , un emozionante viaggio visivo ospitato sulla storica cancellata della Mole Antonelliana dal 21 novembre al 1° dicembre 2025. La mostra racconta i momenti in cui il cinema italiano e le automobili FIAT si sono incrociati, catturando l’anima culturale dell’Italia nel corso dei decenni. Insieme, FIAT e TFF celebrano un’Italia che si evolve onorando la tradizione: una storia raccontata attraverso il cinema e attraverso ogni curva della 500 Hybrid.