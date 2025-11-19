Stradale Modena trasforma le Jeep in super SUV italiani

Stradale Modena è un’azienda italiana di design e tuning specializzata in modelli Jeep. L’azienda ha realizzato la propria versione di Jeep Wrangler (GTX) e della Jeep Gladiator (Xtrema). Entrambe sono dotate di interni in stile italiano su misura, un kit carrozzeria, pneumatici da 35 pollici e una scelta di propulsori che va dal quattro cilindri turbo da 2,0 litri originale al motore V8 Hellcat da 6,2 litri.

Jeep Wrangler e Gladiator: ecco le versioni del tuner Stradale Modena che le ha trasformate in “SUV italiani”

Il kit carrozzeria include prese d’aria e prese d’aria giganti, grandi parafanghi squadrati, uno spoiler posteriore sul tetto e un emblema circolare con una singola lettera montato sulla griglia personalizzata. Gli optional esterni includono un’edizione in fibra di carbonio anziché finiture in plastica nero pianoforte, una gigantesca presa d’aria sul cofano a due narici in nero pianoforte o in fibra di carbonio e grafiche personalizzate.

All’interno, la Stradale Modena propone due allestimenti: Classic ed Elite Pack. Il primo offre rivestimenti in pelle in un unico colore, mentre l’Elite Pack introduce opzioni bicolore, tra cui una combinazione esclusiva verde intenso–arancione. Con la Carbon Fiber Edition è possibile aggiungere interni con roll-bar rivestito in pelle, per un tocco ancora più ricercato.

La Stradale Modena mette inoltre a disposizione un’ampia gamma di optional OEM: sistemi infotainment avanzati, pacchetti di assistenza alla guida, illuminazione dedicata, comfort pack e dotazioni di sicurezza. Tra le personalizzazioni più richieste figurano il pacchetto Rubicon, gli accessori ausiliari e vari upgrade tecnici.

Il marchio è anche aperto a modifiche su misura: si può scegliere un semplice volante in fibra di carbonio o una console centrale dedicata, fino ad arrivare a interventi più profondi, come la sostituzione dell’assale anteriore rigido della Wrangler con sospensioni anteriori indipendenti, per migliorare comfort e comportamento dinamico.

Il prezzo di base della configurazione GTX è di 97.000 euro. La Xtrema costa un po’ di più, 100.000 euro. L’upgrade dai freni OEM ai freni ad alte prestazioni colorati costa circa 5.000 dollari, anche se Stradale Modena non indica il produttore del kit. Dal configuratore emerge che il potente Hellcat V8 da 707 CV non include automaticamente freni maggiorati. Il tuner propone inoltre un aggiornamento del motore Hemi 6.4 portato a 505 CV e 650 Nm, mentre per le versioni a quattro cilindri e V6 si limita a definirle come dotate di “potenza in abbondanza”, senza dati ufficiali.

Pur offrendo motori estremi e personalizzazioni profonde, le Jeep Stradale Modena restano meno costose di una Brabus 800, che supera i 500.000 dollari senza optional. L’azienda ha sede in Emilia-Romagna, vicino a Modena, con uffici in Medio Oriente e Africa occidentale.