Alfa Romeo Tonale diesel: a novembre 2025 in promozione da 199 euro 

Alfa Romeo Tonale di recente ha ottenuto un restyling che come sappiamo che conferisce al SUV un’immagine più moderna e raffinata, senza snaturarne l’identità sportiva. Il lavoro dei designer si è concentrato soprattutto sul frontale, ora caratterizzato dal nuovo scudetto concavo tridimensionale, un elemento che richiama modelli iconici come Alfa Romeo 33 Stradale e la GT 2000. Rivisto anche il paraurti, dove le prese d’aria inferiori adottano uno stile più aggressivo, ispirato alla nuova Junior, rendendo l’insieme più dinamico e armonioso.

Advertisement

La promozione di novembre 2025 per acquistare con finanziamento Alfa Romeo Tonale diesel

Per il mese di novembre 2025, Alfa Romeo ha deciso di dedicare un’offerta specifica proprio alla versione Diesel da 130 CV di Alfa Romeo Tonale, proponendo il modello nell’allestimento base, già completo di Cruise Control Adattivo, cerchi da 17 pollici nero lucido, telecamera posteriore e climatizzatore bi-zona. Il prezzo di listino è di 39.850 euro, ma grazie al finanziamento con permuta la Tonale scende a 33.354 euro.

Advertisement

Il piano per l’acquisto di Alfa Romeo Tonale con motore diesel da 130 cavalli prevede un anticipo di 5.820 euro, rate mensili da 199 euro per 36 mesi e una rata finale residua di 25.800 euro. Il TAN è fisso al 5,49% e il TAEG al 6,86%. Nel dettaglio, l’importo totale del credito è di 27.804,50 euro, comprensivo del servizio Identicar (271 euro), spese di istruttoria (395 euro), interessi e costi di incasso. In caso di restituzione del veicolo, oltre i 45.000 km previsti, è previsto un addebito di 0,1 euro/km aggiuntivo.

Advertisement

Vedremo se anche grazie a questa offerta il SUV di segmento C della casa automobilistica del biscione, che come sappiamo viene prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano, riuscirà ad incrementare il numero delle sue immatricolazioni in Italia nel mese di novembre 2025 dando un contributo alla crescita del brand insieme ad Alfa Romeo Junior, Giulia e Stelvio.