Alfa Romeo celebra le prestazioni e l’artigianalità italiane al Salone dell’auto di Los Angeles 2025 

Alfa Romeo annuncia i prezzi della nuova Tonale 2026, che debutta in Nord America al Salone dell’Auto di Los Angeles 2025, rafforzando la posizione di questo SUV compatto premium come punto di riferimento nel segmento. Anche l’esclusiva supercar del marchio, la 33 Stradale da 630 cavalli, debutta al Salone dell’Auto di Los Angeles.

Combinando l’inconfondibile design italiano, dinamiche di guida ai vertici della categoria e tecnologia avanzata, la nuova Tonale 2026, con un prezzo di listino di partenza di 36.995 dollari, introduce un’audace edizione limitata Sport Speciale che si aggiunge agli allestimenti Sprint e Veloce, tre nuovi colori esterni di grande impatto e raffinati allestimenti interni che ne esaltano ulteriormente il carattere espressivo e orientato alle prestazioni.

“Con la nuova Tonale 2026, abbiamo aggiunto ancora più stile, sostanza e opzioni di personalizzazione per il cliente, mantenendo un prezzo base inferiore a 37.000 dollari”, ha dichiarato Chris Feuell, responsabile di Alfa Romeo Nord America. “È un chiaro riflesso dell’impegno di Alfa Romeo nel offrire ai nostri clienti un design italiano distintivo, un’esperienza di guida dinamica e un valore eccezionale”.

Il design esterno rinnovato della Tonale 2026 è evidenziato da una fascia anteriore ridisegnata con una griglia scudetto concava ispirata alla 33 Stradale e prese d’aria trilobate più aggressive che enfatizzano larghezza e assetto. Le proporzioni riviste, con uno sbalzo anteriore ridotto e carreggiate più larghe, esaltano la presenza atletica del SUV, mentre i nuovi cerchi da 20 pollici a tre fori con inserti grigio scuro, i sedili in pelle rossa disponibili e il badge Alfa Romeo nero e argento aggiornato ne sottolineano la sportività contemporanea. Altre opzioni includono nuovi cerchi in alluminio nero da 19 pollici, un nuovo tetto nero e un impianto audio premium Harman Kardon. L’allestimento Veloce include cerchi da 19 pollici, pinze freno Brembo rosse, paddle al volante, sospensioni dual-mode, badge esterni scuri, illuminazione ambientale e portellone elettrico con apertura senza mani.

Una palette ampliata di otto colori esterni, tra cui i nuovi Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra, accentua le superfici scolpite di Tonale. Alimentata da un motore turbo da 2,0 litri che eroga 268 CV ​​e 400 Nm di coppia, la Tonale 2026 offre una dinamica di guida ai vertici del segmento grazie a un telaio bilanciato, alla trazione integrale Q4, ai freni Brembo a quattro pistoncini e al rapporto di sterzo più diretto del segmento (13,6:1).

Ispirata all’originale Tipo 33 Stradale del 1967, una delle auto più belle mai realizzate, la 33 contemporanea fa il suo debutto al salone dell’auto nordamericano nella Città degli Angeli. Disponibile con un motore V6 biturbo da 3,0 litri e 630 cavalli, la 33 Stradale offre prestazioni mozzafiato all’altezza del suo design mozzafiato: da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e una velocità massima di 333 km/h.

Alfa Romeo 33 Stradale

Costruita interamente a mano presso la Carrozzeria Touring Superleggera in Italia, ogni 33 Stradale è una creazione su misura, realizzata su misura in base alle specifiche del cliente, con il contributo del Centro Stile Alfa Romeo e l’esperienza ingegneristica derivata dalla Formula 1. La 33 Stradale presenta una monoscocca in fibra di carbonio, sospensioni attive e porte diedrali, insieme a un abitacolo minimalista di ispirazione analogica che celebra la purezza della guida. La produzione è limitata a 33 unità in tutto il mondo, tutte già prenotate, rendendo la 33 Stradale non solo un capolavoro tecnico, ma anche una delle auto da collezione più esclusive dell’era moderna.