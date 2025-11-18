Fiat Grande Panda a benzina: in Olanda “costa un botto”, prezzo pazzo

Fiat Grande Panda a benzina finalmente negli scorsi mesi è entrata nella gamma della nuova vettura di segmento B di Fiat che inizialmente era prevista solo in versione ibrida ed elettica al 100 per cento. Questa versione in Italia era particolarmente attesa e ha contribuito a rendere il modello ancora più popolare con un prezzo di partenza assai vicino a quello delle versioni top della Fiat Pandina con prezzi che partono in promozione da poco meno di 15 mila euro mentre il listino parte da 16.900 euro al netto di offerte e incentivi.

Fiat Grande Panda a benzina: nesi Paesi Bassi si parte da 24.900 euro come per l’elettrica

Fiat Grande Panda a benzina ovviamente viene venduta anche in altri paesi e dall’Olanda è arrivata la notizia che anche li la vettura di Fiat è finalmente arrivata. A differenza dell’Italia dove l’auto viene proposta a 16.900 che poi con le promozioni scendono a 14.950 la versione base di Grande Panda costa molto di più. I prezzi partono da 24.999 euro per la versione base Pop mentre per gli allestimenti Icon e La Prima, i prezzi salgono rispettivamente a 26.999 e 29.999 euro.

Si tratta di prezzi molto più alti rispetto all’Italia che praticamente la rendono uguale nei prezzi alle altre versioni di Fiat Grande Panda. Basti pensare che l’elettrica parte sempre da 24.999 euro mentre l’ibrida da 25.999 euro. Insomma per quel paese dove le auto elettriche sono molto più popolari Fiat ha deciso di intraprendere una strategia diversa rispetto a quella di altri paesi ed in primis l’Italia.

La Fiat Grande Panda Pop è un vero modello entry-level, quindi non resta che accontentarsi di cerchi in acciaio da 16 pollici, Aria condizionata, quadro strumenti digitale da 10 pollici, sensori di parcheggio posteriori e sensore notturno sono di serie. L’allestimento Icon aggiunge copricerchi, specchietti laterali regolabili e riscaldabili elettricamente, un sistema audio a quattro altoparlanti, uno schermo di infotainment da 10,25 pollici e il cruise control. La versione La Prima è dotata di serie di cerchi in lega da 17 pollici, barre al tetto, specchietti laterali ripiegabili elettricamente, bracciolo centrale, navigatore satellitare, caricabatterie induttivo, telecamera per la retromarcia e sensore pioggia.