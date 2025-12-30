Ferrari F12berlinetta: show di derapate | Video

Una Ferrari F12berlinetta, di colore nero, è la protagonista assoluta del video odierno, pubblicato sul canale YouTube di @supercarsforspeed. Lo short, in pochi secondi, restituisce le emozioni dinamiche e sonore del modello, impegnato in un’azione di taglio scenografico. Teatro dello show è una sinuosa arteria viaria montana, di un luogo non meglio precisato. Immagino che la strada sia stata chiusa al transito, altrimenti si sarebbe fuori dal perimetro delle norme e del buonsenso. In ogni caso, l’impresa è da non imitare. Certe licenze, infatti, sono ammissibili solo in contesti adeguati, dove non si mette a repentaglio la propria vita e quella degli altri.

Chi gestisce le danze della Ferrari F12berlinetta protagonista delle riprese conosce bene la materia della guida. Si vede dalla fluidità con cui passa da una derapata all’altra, fra un tornante e il successivo. La splendida granturismo di Maranello asseconda al meglio il processo dinamico, inondando l’ambiente con le sue magiche note sonore. Ascoltarle è una vera goduria. Roba che le supercar e hypercar elettriche possono soltanto sognare. Qui c’è infatti un trasporto emotivo sconosciuto ai mezzi alla “spina”. A Maranello, poi, sono maestri della scuola endotermica, del cui mondo sono i migliori interpreti. Chi è salito almeno una volta su una “rossa” lo sa benissimo. Anche chi si è limitato ad osservarne l’azione dall’esterno ne ha piena consapevolezza.

In questo ambito, la Ferrari F12berlinetta si afferma come una nobile espressione della specie, nonostante siano passati diversi anni dal suo debutto in società, avvenuto nel 2012. Questa la sportiva scelta per i funambolismi di guida offerti dal video odierno. Si tratta di una vera opera d’arte, nel segno del “cavallino rampante”. A mio avviso è la GT V12 a motore anteriore più bella fra quelle dell’era moderna, con riferimento al listino ordinario (sono escluse, quindi, le limited edition). Nata per rimpiazzare la 599 GTB, l’auto in esame si offre allo sguardo con forme più slanciate rispetto alla progenitrice, di cui ha preso il posto. Ancora oggi il suo look entusiasma la gente. I consensi continuano, in forma piena, spostando l’obiettivo sul profilo tecnologico e prestazionale. Qui l’arte di Maranello è espressa al meglio.

Advertisement

Lo stile della carrozzeria miscela in modo felice la massima efficienza aerodinamica e l’eleganza delle proporzioni. Come riferito in altre circostanze, la maggior parte delle “rosse” di epoca successiva avrebbero molto da imparare da lei sul piano della classe e della finezza estetica. Il compito della spinta della Ferrari F12berlinetta è affidato a un motore a 12 cilindri da 6.3 litri, disposto sotto il lungo cofano anteriore, in posizione arretrata. Questo monumento tecnologico sviluppa una potenza massima di 740 cavalli, che ai suoi tempi erano il riferimento della specie. Incredibili gli allunghi di cui è capace. Le sue sue melodie meccaniche sono musica della miglior specie per le orecchie. Il grande maestro Hebert von Karajan le avrebbe amate.

Impossibile non innamorarsi del loro splendore, che emerge in parte dal video, anche se in un ristretto campo di utilizzo. Possiamo parlare di una vera colonna sonora, che neppure il miglior direttore d’orchestra saprebbe mai offrire con lo stesso splendore. Le metriche della Ferrari F12berlinetta sono incredibili anche col metro odierno, fra le auto a motore aspirato. Qui lo scatto da 0 a 100 km/h viene liquidato in 3.1 secondi, mentre quello da 0 a 200 km/h passa in archivio in 8.5 secondi. La punta velocistica sfonda la soglia dei 340 km/h. Eccellente anche il tempo sul giro messo a segno sulla pista di Fiorano: 1’23”. Ai suoi tempi, nessuna “rossa” stradale faceva meglio di lei. Ora, però, lasciamo spazio agli avvincenti fotogrammi del video. Buona visione!