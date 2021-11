Ferrari F12berlinetta 70th Anniversary venduta all’asta per mezzo milione

In queste ultime ore, Silverstone Auctions sta proponendo all’asta diverse vetture davvero interessanti tramite l’evento The Riyadh Car Show 2021 Auction by Seven Concours. Tra queste abbiamo una Ferrari F12berlinetta del 2017 nella versione 70th Anniversary con appena 622 km percorsi da nuova che è stata venduta per 472.500 dollari (418.920 euro).

La F12berlinetta è arrivata sul mercato per prendere il posto della 599 GTB. Oltre che essere più veloce del predecessore, i tecnici di Maranello si sono assicurati di rendere la vettura anche più divertente a basse velocità. Diciamo che può essere considerata sia una gran turismo che e una supercar, mescolando il motore anteriore con capacità dinamiche ispirate alla Formula 1.

Ferrari F12berlinetta 70th Anniversary: un raro esemplare all’asta ha trovato una nuova casa

Sotto il cofano è presente un V12 aspirato da 6.3 litri simile a quello della FF, ma significativamente riprogettato per produrre più potenza, raggiungere regimi più alti e offrire una risposta in accelerazione molto più rapida.

È in grado di sviluppare ben 740 CV di potenza a 8250 g/min (8700 g/min max) e 690 Nm di coppia massima a 6000 g/min. Tutta l’intera potenza viene scaricata sul retro attraverso un cambio a doppia frizione a 7 velocità con differenziale E-Diff di Ferrari.

A livello di prestazioni, la Ferrari F12berlinetta impiega 3,1 secondi per accedere da 0 a 100 km/h e 8,5 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima è di 341 km/h. Sul circuito di prova di Fiorano, la F12berlinetta è stata più veloce della Enzo e persino della 599 GTO.

La supercar beneficia anche dell’ultima evoluzione degli ammortizzatori magnetoreologici adattivi (SCM-E) sviluppati dallo storico marchio modenese che reagiscono molto più rapidamente, un impianto frenante con dischi in carbo-ceramica migliorato e tanto altro ancora.

I tecnici del cavallino rampante hanno lavorato anche per migliorare il carico aerodinamico e ridurre la resistenza, con condotti di raffreddamento che si attivano solo quando i dischi si surriscaldano. Per celebrare il 70º anniversario, Ferrari ha sfruttato il suo reparto Tailor Made per creare delle livree speciali per omaggiare le 70 Ferrari più belle della storia.

La Ferrari F12berlinetta venduta all’asta da Silverstone Auctions dispone della livrea numero 66 Driving Emotion ispirata alla 599 GTO del 2010. Di conseguenza è riefinita esternamente in Rosso Corsa con tettuccio e calotte degli specchietti retrovisori esterni in Grigio Silverstone. Gli interni, invece, sono in pelle nera e alcantara Charcoal mentre i sedili sono rivestiti in tessuto Sail Aunde 3D nero.