Nuova Jeep Compass si aggiudica il premio della Giuria Popolare ad Auto Europa 2026

Un successo che parla italiano. La Nuova Jeep Compass ha conquistato il Premio della Giuria Popolare nell’edizione 2026 del Premio Auto Europa, organizzato dall’Unione Italiana Giornalisti dell’Automobile (UIGA). Un riconoscimento che premia non solo il design e la tecnologia del SUV, ma anche l’eccellenza industriale italiana: la Compass è infatti disegnata, progettata, ingegnerizzata e costruita nello stabilimento Stellantis di Melfi, simbolo di innovazione e competenza nel cuore della Basilicata.

Advertisement

La Giuria Popolare ha voluto premiare Nuova Jeep Compass, sottolineandone la capacità di unire innovazione e piacere di guida

La Nuova Jeep Compass rappresenta la terza generazione di un modello iconico, che ha contribuito in modo determinante alla crescita del marchio Jeep in Europa e nel mondo. Con oltre 2,5 milioni di unità vendute a livello globale, Compass è ormai una pietra miliare del successo del marchio.

Advertisement

Costruita sulla moderna piattaforma STLA Medium, la nuova generazione offre una gamma elettrificata completa, pensata per rispondere a ogni esigenza di mobilità: dalle versioni e-Hybrid alle ibridi plug-in, fino alla 100% elettrica, che può raggiungere fino a 375 CV di potenza e 650 km di autonomia. Il SUV abbina una aerodinamica ottimizzata – è il modello Jeep più efficiente di sempre – a un abitacolo spazioso e tecnologico, con soluzioni digitali di ultima generazione per la sicurezza e il comfort.

Prodotta a Melfi, la nuova Jeep Compass conferma la centralità dello stabilimento lucano nella strategia globale di Stellantis. Con oltre dieci anni di esperienza nella produzione Jeep, Melfi è oggi un punto di riferimento europeo per qualità, flessibilità e sostenibilità. Il risultato è un SUV capace di unire il DNA Jeep, fatto di libertà e avventura, con il savoir-faire del Made in Italy, in un equilibrio perfetto tra robustezza e raffinatezza stilistica.

Advertisement

Il Premio della Giuria Popolare rappresenta il giudizio più autentico: quello del pubblico. In un’edizione che ha visto sette finaliste selezionate per innovazione, design e completezza di gamma, la vittoria della Compass testimonia il forte legame tra Jeep e i suoi appassionati. Per un marchio che da sempre mette i clienti al centro, questo riconoscimento è una conferma del successo della sua nuova era elettrificata. Con la produzione già avviata, Jeep punta a rafforzare la propria leadership nel segmento C-SUV, consolidando la Nuova Jeep Compass come riferimento per tecnologia, sostenibilità e spirito d’avventura.