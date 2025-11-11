Alfa Romeo apre gli ordini e annuncia i prezzi della nuova Tonale in Germania

I concessionari Alfa Romeo tedeschi accettano ora gli ordini per la nuova versione del modello Tonale. Il SUV compatto sportivo è disponibile con propulsori ibridi plug-in, mild hybrid e diesel, oltre a quattro allestimenti standard. I prezzi partono da 41.400 euro per il modello base Alfa Romeo Tonale Ibrida. L’edizione di lancio Alfa Romeo Tonale Sport Speciale vanta caratteristiche particolarmente esclusive e può essere configurata con tutte e tre le motorizzazioni.

Advertisement

Nuova Alfa Romeo Tonale: in Germania i prezzi partono da 41.400 euro

Il design rivisitato della carrozzeria della nuova Alfa Romeo Tonale è caratterizzato da una griglia più definita, che ricorda le berline ad alte prestazioni Alfa Romeo Giulia GTA/GTAm e Alfa Romeo 156 GTA. Gli interni, caratterizzati da materiali di alta qualità e dettagli meticolosi, sono configurabili in nuove combinazioni di colori e superfici, tra cui una combinazione di similpelle bianca e Alcantara nera. Le marce del cambio automatico vengono selezionate tramite un quadrante rotante.

Advertisement

Dietro al volante, la plancia presenta un quadro strumenti completamente digitale con display da 12,3 pollici (diagonale 31,2 cm) e, al centro, il touchscreen da 10,25 pollici (26,0 cm) del sistema di infotainment Alfa Connect. L’interfaccia utente multitasking personalizzabile consente un utilizzo intuitivo simile a quello di uno smartphone. Ulteriori dotazioni premium includono sedili anteriori ventilati, ricarica wireless per smartphone, specchietti retrovisori esterni antiabbaglianti e climatizzatore automatico bizona con ricircolo automatico dell’aria (Air Quality System).

“La nuova Alfa Romeo Tonale offre ancora più piacere di guida, stile italiano e dinamismo. Con il suo design più distintivo, dotazioni aggiuntive, interni di qualità ancora più elevata e un’ampia gamma di tecnologie di propulsione, abbiamo reso il nostro SUV compatto premium decisamente più attraente. La nuova Alfa Romeo Tonale contribuirà quindi allo sviluppo positivo del nostro marchio in Germania”, ha dichiarato Christine Schulze Tergeist, Amministratore Delegato Stellantis Premium Brands Germania.

Advertisement

La nuova Alfa Romeo Tonale Ibrida, che utilizza la tecnologia mild-hybrid, offre ora una potenza di sistema aumentata a 129 kW (175 CV). La versione Ibrida Plug-In Q4 eroga 199 kW (270 CV) e viene fornita di serie con la trazione integrale Alfa Q4 (e4WD): il motore a combustione trasmette la sua potenza all’asse anteriore tramite un cambio automatico a sei rapporti, mentre il motore elettrico aziona l’asse posteriore. La nuova Alfa Romeo Tonale Diesel dovrebbe essere disponibile per gli ordini a partire dal primo trimestre del 2026 e completerà la gamma con la stessa potenza di 96 kW (130 CV).

Il telaio della nuova Alfa Romeo Tonale presenta una carreggiata più larga, che si traduce in una maneggevolezza ancora più agile. A seconda della versione, le sospensioni dinamiche Alfa con smorzamento selettivo in frequenza (FSD) o le sospensioni attive Alfa a controllo elettronico garantiscono un equilibrio ottimale tra comfort elevato e maneggevolezza sportiva. I sistemi elettronici di assistenza alla guida consentono la guida semi-autonoma di Livello 2. Inoltre, a seconda della versione, caratteristiche come un sistema di telecamere a 360 gradi ad alta risoluzione, che rende le manovre di parcheggio più sicure e facili, e un impianto audio premium Harman Kardon da 470 watt con 14 altoparlanti sono di serie o disponibili come optional.