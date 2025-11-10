Luca Napolitano nominato responsabile vendite e servizi Stellantis &You

Luca Napolitano è stato nominato nuovo responsabile Vendite e Servizi di Stellantis &You, la struttura strategica dell’azienda dedicata alla distribuzione automobilistica in Europa. Riportando direttamente a Jean-Philippe Imparato, CEO di Maserati e Stellantis &You, Napolitano assumerà un ruolo chiave nella gestione della rete commerciale e dei servizi post-vendita.

Luca Napolitano guiderà una rete di oltre 10.000 dipendenti in 10 paesi europei, distribuendo 10 marchi Stellantis

Nel suo incarico, guiderà un team di oltre 10.000 collaboratori distribuiti in 10 Paesi europei, coordinando le attività di vendita e assistenza di 10 marchi Stellantis. La sua supervisione comprenderà anche la gestione di 37 hub Distrigo, punti nevralgici per logistica e supporto alla rete. Con questa nomina, Stellantis rafforza la propria strategia europea di integrazione tra vendita e servizi, puntando a migliorare l’efficienza operativa, l’esperienza del cliente e la coesione tra i diversi marchi del gruppo. Luca Napolitano porta con sé una vasta esperienza nel settore e una visione strategica per lo sviluppo della rete distributiva.

Stellantis &You è un attore chiave nella distribuzione automobilistica in Europa, che unisce una solida presenza retail locale a una cultura di servizio, performance e innovazione incentrata sul cliente. La nomina di Luca Napolitano è in linea con l’impegno di Stellantis nel rafforzare i legami con la propria rete, arricchire l’esperienza del cliente e costruire un rapporto di fiducia duraturo con i clienti.

Napolitano ha dichiarato: “Sono onorato di assumere la responsabilità di guidare Stellantis &You Sales and Services, uno dei principali operatori europei della distribuzione automobilistica. La nostra missione è avvicinare i marchi Stellantis ai clienti attraverso un’esperienza di vendita fluida e innovativa, basata sulla fiducia, sull’eccellenza del servizio e su una cultura condivisa delle prestazioni”.

Sotto la sua guida, Stellantis &You continuerà a evolversi come un’organizzazione dinamica e lungimirante, supportando le ambizioni di Stellantis e garantendo l’eccellenza in tutti i punti di contatto. Questo nuovo ruolo fa seguito al brillante incarico di Luca Napolitano come Chief Commercial Operations Officer per l’Europa Allargata, dove ha guidato la trasformazione commerciale. Sotto la sua guida, la regione ha iniziato a mostrare segnali positivi, con spedizioni in aumento dell’8% nel terzo trimestre del 2025 rispetto al 2024.

Con un Master in Business Administration conseguito presso l’Università di Roma e una carriera di oltre vent’anni nel settore automobilistico, Luca Napolitano vanta una profonda esperienza in vendite, marketing e brand operations, come recentemente accaduto in Lancia. Ha iniziato la sua carriera nell’organizzazione commerciale di Ford Italia, prima di entrare nel Gruppo Fiat nel 2000 come Business Development Manager. Da allora ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali nelle vendite e nel marketing.

Luca Napolitano succede a Roberta Zerbi, nominata Amministratore Delegato del marchio Lancia, che riporterà a Emanuele Cappellano, Responsabile dell’Europa Allargata, dei Marchi Europei e di Stellantis Pro One.