Jeep Wrangler: in un video interessante ipotesi di restyling per il fuoristrada

Sono trascorsi otto anni dal debutto della Jeep Wrangler JL, entrata in produzione nel novembre 2017 e oggi ancora protagonista del mondo off-road. Nel 2024 il modello ha ricevuto un restyling di metà ciclo, con aggiornamenti estetici, nuove dotazioni tecnologiche e un generale miglioramento delle prestazioni. Il facelift ha introdotto un look più moderno, pur rimanendo fedele alle linee iconiche della Jeep Wrangler. Tutte le versioni hanno adottato il nuovo sistema di infotainment da 12 pollici, una consolle centrale ridisegnata e una serie di affinamenti dedicati a sicurezza, comfort e capacità fuoristradistiche.

In un video immaginato un futuro restyling di Jeep Wrangler

La gamma 2026 mantiene questa filosofia, con la Sport a due porte come versione d’ingresso, seguita dalle Sport S e Willys. Per chi preferisce la praticità delle quattro porte è disponibile la Sahara, mentre la Rubicon e la Rubicon X rappresentano le alternative più estreme per il fuoristrada.

Ma, mentre Jeep non ha lasciato intendere alcun nuovo restyling per il model year 2027, è il mondo dei render digitali a rubare la scena. E tra questi, il lavoro di Evren Ozgun Spy Sketch sta attirando particolare attenzione. L’artista ha immaginato una Jeep Wrangler 2027 ancora più audace e aggressiva, completamente reinventata sul piano estetico. La sua proposta mostra una griglia frontale molto più alta, un paraurti ridisegnato e nuovi gruppi ottici posteriori, insieme a un posteriore rielaborato con linee più scolpite.

Il rendering colpisce soprattutto per la livrea: un vivace verde lime che contrasta con il tetto bianco e con una serie di dettagli neri che ne accentuano l’aspetto robusto. Cerchi dal design inedito e pneumatici maggiorati completano questa interpretazione futuristica, che spinge la Jeep Wrangler verso un look più muscoloso e quasi “concept”.

Un esercizio stilistico affascinante, sebbene la Jeep Wrangler reale del 2026 mantenga un equilibrio estetico che molti appassionati ritengono più riuscito. Tuttavia, il render mostra quanto questo modello sappia ancora ispirare la creatività, a otto anni dal suo debutto.