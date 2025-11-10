Il nuovo RAM Rampage presentato, in anteprima, in Europa a Fieracavalli 2025

RAM introduce in anteprima, in Europa, il pick-up compatto premium Rampage per introdursi in un contesto tipico di quell’utenza che cerca un veicolo capace di porsi a metà strada fra un C-SUV e un pick-up di medie dimensioni. Con questo nuovo modello, particolarmente indirizzato a un contesto europeo, il costruttore americano di casa Stellantis prova a colmare un vuoto, nel suo settore di riferimento, grazie a una proposta di valore che pur ponendo il Rampage al centro di una condizione di guidabilità quotidiana permette di non rinunciare a una proverbiale capacità di carico, all’utilità e alla funzionalità tipiche di un veicolo di questa categoria.

Sono due le versioni che vengono presentate in occasione della partnership di Fieracavalli 2025, di cui RAM è main partner, ovvero la Rebel, specificamente pensata per l’impiego in off-road e abbinata al propulsore 2.2 MultiJet Turbo Diesel da 200 cavalli di potenza e 450 Nm di coppia, e la R/T che invece introduce l’anima più sportiva grazie all’utilizzo del propulsore 2.0 Hurricane 4 Turbo Benzina da 272 cavalli di potenza e 400 Nm di coppia.

RAM Rampage R/T

In virtù delle disponibilità concesse dalla trazione sulle quattro ruote, RAM Rampage rappresenta il veicolo ideale per le attività quotidiane ovvero per le passioni da proporre nel tempo libero. Incarna così quei valori tipici del marchio. Ovvero forza, esclusività, prestazioni e tecnologia. Tutto ciò in abbinamento a proporzioni sempre equilibrate, illuminazione Full-LED, indicatori di direzione dinamici e fendinebbia con funzione cornering. Irrinunciabile la disponibilità di un vano di carico da 980 litri. Gli interni risultano invece orientati al conducente e sfruttano materiali soft-touch con plancia rivestita in pelle o suede, sistema dell’infotainment con schermo da 12,3 pollici, che garantisce la connettività wireless con i dispositivi personali; lo schermo dietro al volante del RAM Rampage è invece un’unità digitale da 10,3 pollici di diagonale. L’impianto audio è rappresentato da un sistema Harman Kardon, a 10 altoparlanti, e c’è il RAM Charger che mette a disposizione sei porte USB. Non manca un pacchetto ADAS di Livello 2, particolarmente completo, con Active Driver Assist, Traffic Jam Assist, Hands-off Detection e Highway Assist. “Portare Rampage in Europa segna un nuovo capitolo audace per RAM”, ha ammesso Fabio Catone che è Head of RAM Brand per l’Enlarged Europe.

RAM Rampage mette a disposizione dimensioni adattabili al contesto europeo, sfruttando valori prestazionali piuttosto interessanti

Pur mantenendo una presenza tipicamente “muscolare”, caratteristica dei modelli RAM più apprezzati, le dimensioni risultano nel complesso ben adattabili ai contesti tipici del Vecchio Continente. Il Rampage misura infatti 5.028 millimetri in lunghezza, 1.886 in larghezza e 1.716 in altezza garantendo agilità nel contesto urbano e stabilità nell’approccio in off-road.

Le due varianti a disposizione introducono caratterizzazioni dedicate. La Rebel dispone di inserti tecnici e finiture in nero e grafite, pneumatici All-Terrain da 235/65 R17 Pirelli Seal Inside e dettagli funzionali utili nella guida in off-road. La versione R/T rappresenta invece quella posta al top della gamma del RAM Rampage e dispone di un’estetica più sportiveggiante, cerchi dedicati da 19 pollici con pneumatici 235/55, sospensioni irrigidite e assetto ribassato di 10 millimetri. Completa l’allestimento la disponibilità del tetto verniciato di nero.

Le due varianti a disposizione nella gamma del RAM Rampage, Rebel ed R/T, permettono di avere due caratterizzazioni differenti anche nell’approccio alla guida quotidiana. La variante R/T, da 272 cavalli di potenza, accelera da 0 a 100 km/h in appena 6,9 secondi in accordo con una velocità massima limitata a 220 km/h. In ogni caso risultano anche interessanti i valori prestazionali espressi dalla più tranquilla Rebel, capace comunque di 200 cavalli di potenza, che raggiunge i 100 km/h, da fermo, in 9,9 secondi, in accordo con una velocità massima di 196 km/h. Entrambe le versioni adottano un cambio automatico a nove rapporti con selettore rotativo e possibilità di intervenire manualmente mediante specifici paddle al volante.

RAM Rampage Rebel

La trazione è 4×4 automatica con ripartizione della coppia fra i due assi e disponibilità delle ridotte, azionabili mediante uno specifico pulsante disposto sulla console centrale. L’assetto è stato progettato in modo da offrire angoli di attacco, uscita e dosso, molto apprezzati nell’utilizzo in off-road. Le sospensioni sono di tipo multilink su entrambi gli assi e permettono, pur mantenendo ottime doti dinamiche, di non rinunciare alle capacità e funzionalità tipiche per l’utilizzo in fuoristrada. D’altronde lo sterzo, che è elettronico, si abbina all’Hill Start Assist e all’Hill Descent Control, già disponibili di serie, per mantenere al top l’approccio in off-road.