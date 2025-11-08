Le due Peugeot 9X8 ottengono il loro miglior risultato in qualifica in Bahrain

Analogamente a quanto accaduto nelle tre sessioni di prove libere svoltesi da ieri sul Circuito Internazionale del Bahrain, le due Peugeot 9X8 hanno nuovamente dimostrato il loro livello di performance nella sessione di qualificazione della 8 Ore del Bahrain, svoltasi nella giornata di ieri. Nella sessione di qualifica, svoltasi al tramonto, Jean-Éric Vergne, sulla 9X8 n. 93, e Malthe Jakobsen, sulla 9X8 n. 94, hanno costantemente migliorato i loro tempi sul giro, classificandosi nella top 10 e assicurandosi così l’accesso all’ambita sessione Hyperpole, dove il team si è qualificato per la settima volta in questa stagione.

Entrambe le Peugeot 9X8 in seconda fila sulla griglia di partenza per la gara di oggi

I due piloti sono poi tornati in pista per la sessione Hyperpole di dieci minuti, ciascuno al volante di una Peugeot 9X8 equipaggiata con quattro pneumatici medi nuovi. Con un tempo di 1m 47.166s, Malthe Jakobsen si è assicurato il terzo tempo più veloce e, di conseguenza, la stessa posizione in griglia di partenza per la gara di domani, regalando al Team Peugeot TotalEnergies il suo miglior risultato in qualifica della stagione in corso. Il suo compagno di squadra, Jean-Éric Vergne, partirà dalla quarta posizione in griglia (1m 47.208s), con la seconda 9X8 subito dietro di lui. La 8 Ore del Bahrain, ultima tappa del Campionato Mondiale Endurance FIA ​​(WEC) 2025, inizierà sabato 8 novembre, alle 14:00 ora locale.

Jean-Marc Finot, Vicepresidente di Stellantis Motorsport : “Entrambe le nostre vetture hanno confermato il ritmo forte e costante mostrato dall’inizio del weekend in Bahrain. Malthe e JEV hanno fatto un lavoro eccellente nell’Hyperpole. Siamo a pochi decimi dalla prima fila, il che è molto promettente per la gara di domani. Dovrebbe essere emozionante per i tifosi”.

Jean-Éric Vergne (Peugeot 9X8 n. 93) : “È stata un’eccellente sessione di qualifiche per tutta la squadra. Siamo in un’ottima posizione per iniziare la gara. Ora dobbiamo mantenere questa forma forte domani e concludere la stagione in bellezza”.

Malthe Jakobsen (Peugeot 9X8 n. 94): “È stato un pomeriggio molto divertente per me in macchina. Il mio obiettivo era di essere tra i primi 10 in qualifica, cosa che ho mancato di poco; forse avrei potuto giocare un po’ più sul sicuro. Il terzo posto nell’Hyperpole è il nostro miglior risultato stagionale. Domani farà molto caldo e la gestione degli pneumatici sarà fondamentale”.