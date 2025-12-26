Rétromobile 2026: info sull’edizione dei 50 anni

Appassionati in fermento. Si avvicina una nuova edizione di Rétromobile. L’evento andrà in scena a Parigi. Il suo prestigio lo colloca nell’Olimpo, a livello mondiale, fra quelli dedicati alle auto storiche. Questo salone, nel 2026, si svolgerà dal 28 gennaio al 1° febbraio. Ancora una volta si profila un tuffo nella magia delle vetture classiche, in una cornice straordinaria, con proposte per tutti i gusti.

Negli stand della manifestazione francese si potranno ammirare tante opere a quattro ruote: dalle auto meno pretenziose ai grandi capolavori di altissimo collezionismo, che catalizzeranno l’interesse degli ospiti.

Il poster di questa 50esima edizione celebrerà il fenomeno creativo della BMW Art Cars. Nello specifico sarà rappresentata la visione di Hervé Poulain, per molti versi pioniere della moda, con un’opera automobilistica giunta al mezzo secolo di vita. Si tratta della BMW 3.0 CSL dipinta da Alexander Calder.

Un ruolo di primissimo piano nella tela espositiva di Rétromobile 2026 sarà svolto dalle auto italiane, Ferrari su tutte. Le sportive del “cavallino rampante” richiameranno gli sguardi e le attenzioni dei presenti, con il loro fascino magnetico e irresistibile. Anche i grandi collezionisti faranno confluire il loro interesse sulle “rosse” in vendita, perché creature del genere sono in grado di impreziosire ogni raccolta.

Foto da profilo Facebook Gooding Christie’s

L’evento francese celebra l’auto come espressione del patrimonio culturale. Un aspetto che veniva messo sempre in risalto da Marc Nicolosi, co-fondatore di Rétromobile. Ben presto la sua manifestazione divenne il luogo in cui le creature a quattro ruote iniziarono a raccontare storie di pionieri, artigiani e ingegneri visionari. Dagli anni ’90 l’appuntamento ha guadagnato un respiro internazionale ed attira visitatori da ogni parte del mondo.

Nel 1993, per la prima volta, si tenne un’asta. Questo filone è diventato nel tempo un polo di grande interesse nell’ambito della rassegna francese, portando sul tappeto rosso modelli eccezionali come la Ferrari 250 GTO e la Bugatti Type 57, solo per citarne un paio. Qui, a volte, si sono scritti dei record mondiali sul fronte dei prezzi di aggiudicazione.

A Rétromobile la magia è nell’aria. In occasione di una sua visita del 2015 Jean Todt si espresse in questi termini: “È un mondo che profuma di petrolio, memoria e passione”. Impossibile dargli torto. Negli ultimi anni il salone francese ha aperto i suoi spazi anche alle Youngtimer, con un focus particolare sulle supercar degli anni ’80 e ’90, che hanno fatto sognare (e continuano a far sognare) intere generazioni di appassionati.

Anche quest’anno ci sarà un’asta di veicoli di pregio. Sarà curata da Gooding Christie’s. Fra i lotti in catalogo tante auto storiche di altissimo lignaggio. Fra le altre, meritano di essere citate una Ferrari 250 GT SWB Berlinetta del 1960, una Ballot 3/8 LC Grand Prix Biposto del 1920, una Shelby Cobra 289 del 1964, una Bugatti Type 57C Atalante del 1938 e una Ferrari GTO del 1984. Ditemi voi se non è eccellenza.

Mercoledì 28 gennaio: dalle 10.00 alle 19.00

Giovedì 29 gennaio: dalle 10.00 alle 20.30

Venerdì 30 gennaio: dalle 10.00 alle 22.00

Sabato 31 gennaio: dalle 10.00 alle 20.30

Domenica 1 febbraio: dalle 10.00 alle 19.00

Indirizzo

Parc des exposition Paris Portes de Versailles

1 Pl. de la Porte de Versailles, 75015 Paris

Eventi serali e notturni

Un’anteprima si terrà martedì 27 gennaio, dalle 18:00 alle 22:00.

Venerdì 30 gennaio, eventi notturni: dalle 10:00 alle 22:00.

Come arrivare

Con i mezzi pubblici

Metro: Linea 12, stazione Porte de Versailles – Uscita 2 per accedere al Padiglione 7

Linea 8, stazione Balard – Serve il Terminal Invalides dell’Aeroporto di Orly.

Tram: T2 e T3a, stazione Porte de Versailles – Parc des Expositions.

Autobus: Linea 39 e Linea 80 – Fermata Porte de Versailles

In auto

Dalle autostrade A1, A3, A14 e A15: seguire le indicazioni per Parigi, accesso tramite la tangenziale ovest (Périphérique Ouest).

Dalle autostrade A3, A4, A6 e A10: seguire le indicazioni per Parigi, accesso tramite la tangenziale sud (Périphérique Sud).

Dalla tangenziale (Périphérique): uscita Porte de Versailles

Il parcheggio del Parc des Expositions si trova ai gate F e R.

Fonte | Rétromobile