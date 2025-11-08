Jeep vince in cinque categorie i premi “Os Eleitos” della rivista Quatro Rodas

Jeep continua a distinguersi nel mercato automobilistico brasiliano e ha appena ricevuto un altro importante riconoscimento. Non uno, in realtà, ma ben cinque premi nel prestigioso sondaggio “Os Eleitos” (Gli Eletti), condotto dalla rivista Quatro Rodas, che valuta i migliori veicoli e servizi post-vendita del mercato automobilistico nazionale in base alle opinioni dei clienti dei modelli e dei marchi stessi.

L’intera gamma di Jeep è stata premiata in Brasile con questo importante premio

L’intera gamma di Jeep in Brasile è risultata vincitrice nelle rispettive categorie: Renegade, Compass e Commander, oltre al riconoscimento per il servizio post-vendita del marchio. Unico SUV di categoria B sul mercato a offrire trazione integrale, prestazioni elevate, tecnologia avanzata e un design senza tempo, la Jeep Renegade ha trasformato il segmento SUV in Brasile negli ultimi 10 anni. In continua evoluzione, il modello è stato riconosciuto per la seconda volta consecutiva come miglior ” SUV compatto “.

Anche la Jeep Compass conferma la sua posizione di leadership nel segmento e si aggiudica il primo posto nella categoria ” SUV di medie dimensioni “. Questo riconoscimento riafferma l’elevato livello di soddisfazione dei clienti nei confronti del modello, che rappresenta un punto di forza del mercato brasiliano. La gamma 2026 offre elevate prestazioni, tecnologia, sicurezza, design e le tradizionali capacità 4×4 che solo Jeep può vantare.

E la grande vincitrice di questa edizione è stata la Jeep Commander. Il modello ha vinto nella categoria Best Large SUV ed è stato anche il protagonista dei premi, riconosciuto come Grand Champion dell’edizione! Punto di riferimento in termini di raffinatezza, spazio e prestazioni, la Commander si distingue nel suo segmento per l’elevato livello di tecnologia, sicurezza, con ADAS di livello 2 in tutte le versioni, capacità off-road e grandi prestazioni con i suoi motori diesel, flex e benzina.

A coronamento di un momento speciale per Jeep, dopo un duro lavoro e iniziative come l’implementazione di una garanzia di 5 anni per l’intera gamma nazionale, Jeep è stata riconosciuta nella categoria del miglior servizio ” Post-Vendita ” del Paese. Il marchio si è distinto in criteri essenziali come tempi di consegna, prezzi e puntualità degli interventi, trasparenza, disponibilità dei ricambi, qualità del servizio, rapporto costi-benefici nella rete ed efficienza tecnica. Questo riconoscimento dimostra l’impegno di Jeep nell’offrire un servizio post-vendita affidabile, agile e incentrato sulle esigenze dei consumatori.

“Jeep si è aggiudicata il primo posto con tutti i suoi modelli nazionali, evidenziando l’eccellenza del marchio in tutti i segmenti in cui opera. Questo riconoscimento rafforza il legame di fiducia e soddisfazione tra Jeep e i suoi clienti, poiché sono loro a valutare ogni modello nel sondaggio”, ha dichiarato Hugo Domingues, Vice Presidente di Jeep per il Sud America. “Siamo molto felici e onorati di ricevere questi cinque premi di grande valore a nome di tutto il nostro team Jeep. Oltre a vetture incredibili, sempre dotate di tecnologia all’avanguardia, sicurezza e autenticità, accompagniamo i nostri clienti lungo tutto il loro percorso per offrire sempre un’esperienza unica sul mercato! Chi possiede una Jeep ne è molto orgoglioso e continueremo a lavorare affinché sempre più persone possano provare cosa significa possedere una Jeep!” ha concluso il dirigente.