Nuova Alfa Romeo Tonale Super Sport: suggestiva ipotesi per il futuro SUV del biscione

Di recente ha fatto scalpore la notizia dell’arrivo di una nuova generazione di Tonale o comunque di una sua erede che sarà prodotta entro fine 2027 presso lo stabilimento Stellantis di Melfi su piattaforma STLA medium. Sulla falsariga di questa importante notizia, il designer digitale Mirko del Prete ha pubblicato nelle scorse ore su Instagram un nuovo render che sta facendo sognare gli appassionati del Biscione. Si tratta della nuova Alfa Romeo Tonale Super Sport, reinterpretata in chiave ancora più grintosa e affilata rispetto al modello attuale aggiornato da poco.

Un’ipotesi per il futuro dal web con la nuova Alfa Romeo Tonale Super Sport

L’idea di questa nuova Alfa Romeo Tonale Super Sport nasce dal desiderio di immaginare una Tonale trasformata in SUV coupé, con una coda allungata e proporzioni da vera sportiva stradale. Il risultato è un progetto virtuale che mescola eleganza e aggressività, evocando le Alfa del passato ma con un linguaggio di design fortemente contemporaneo.

Nel render, la carrozzeria è più bassa e muscolosa, le linee posteriori scorrono fluide in una forma fastback, mentre i dettagli aerodinamici — prese d’aria maggiorate, splitter e diffusore pronunciato — esaltano il carattere da “super SUV”. A rendere ancora più affascinante la proposta, l’ipotesi di adottare il motore V6 biturbo da 2.9 litri della Giulia Quadrifoglio, cuore pulsante da oltre 500 cavalli che incarnerebbe perfettamente la tradizione sportiva Alfa Romeo. Il progetto digitale non è un prototipo ufficiale, ma una reinterpretazione personale che stimola la fantasia dei fan e accende la discussione su una possibile evoluzione futura del modello Tonale.

In un momento in cui il marchio del Biscione guarda al futuro elettrico con la Junior e le prossime generazioni ibride di Giulia e Stelvio, questa Tonale Super Sport — anche se solo virtuale — ricorda quanto il DNA Alfa Romeo resti profondamente legato alle emozioni della guida e al piacere meccanico puro.