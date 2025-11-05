Alfa Romeo: maxi sconti di novembre su Stelvio, Giulia, fino a 11.500 euro

Alfa Romeo ha deciso di incentivare le vendite delle sue auto con alcune interessanti promozioni. Con l’arrivo del mese di novembre 2025, lo storico marchio italiano che fa parte di Stellantis inaugura una nuova serie di offerte e promozioni particolarmente interessanti per chi sogna di portarsi a casa un modello della Casa automobilistica milanese. Le protagoniste assolute sono Stelvio e Giulia, che, come annunciato di recente, resteranno in gamma fino al 2027 in attesa delle rispettive nuove generazioni.

Sconti fino a 11.500 euro per Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Per incentivare le vendite dei modelli attuali, il marchio del biscione ha deciso di proporre sconti importanti sulle versioni diesel delle due ammiraglie. Partendo dalla Stelvio 2.2 Turbo Diesel da 210 CV in allestimento Sprint, il prezzo di listino di 62.300 euro scende a 50.831 euro, con un vantaggio di oltre 11.000 euro. L’offerta è valida in caso di permuta e prevede un anticipo di 9.015 euro, seguito da 47 rate da 449 euro e una rata finale di 27.895 euro. Il finanziamento ha TAN fisso al 4,49% e TAEG al 5,34%, per un importo totale del credito di circa 58.000 euro, comunque inferiore al prezzo di listino.

Passando alla Giulia 2.2 Turbo Diesel 210 CV Sprint, il prezzo promozionale è di 46.394 euro, contro i 57.200 euro del listino. Anche qui lo sconto sfiora gli 11.000 euro, con formula di finanziamento che prevede anticipo di 7.927 euro, 47 rate da 449 euro e una rata finale di 23.888 euro, valore residuo della vettura. TAN fisso 4,49%, TAEG 5,42%.

Non mancano le promozioni anche su altri modelli della gamma: la Tonale Diesel è proposta a 33.354 euro anziché 39.850 euro, con rata mensile da 199 euro, mentre la più compatta Alfa Romeo Junior ibrida è disponibile a 28.155 euro (invece di 30.750 euro), con uno sconto dell’8%. Un mese di offerte imperdibili, perfette per chi vuole entrare nel mondo Alfa Romeo con stile e convenienza.