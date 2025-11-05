Nuova Alfasud Sprint: il sogno di un ritorno in chiave moderna

Un’icona del passato che guarda al futuro. È questo lo spirito che anima il render digitale che sta conquistando gli appassionati del Biscione sui social: la nuova Alfasud Sprint, una reinterpretazione contemporanea dell’indimenticabile coupé compatta degli anni ’70 e ’80. L’autore del progetto è il creatore digitale Angelo Berardino, che ha condiviso la sua visione su LinkedIn, scatenando l’entusiasmo degli alfisti.

Sul web il render su una nuova Alfasud Sprint mette d’accordo tutti

Il suo concept immagina una “nuova Alfasud Sprint 1500 My Hybrid”, una compatta sportiva che fonde lo stile intramontabile della storica Alfasud con le tecnologie più avanzate del presente. Nel render, la vettura conserva le proporzioni dinamiche e il carattere grintoso dell’originale, reinterpretati con linee tese e superfici scolpite che richiamano il nuovo linguaggio stilistico Alfa Romeo. Il frontale basso, i fari sottili e la coda affusolata evocano la tradizione sportiva del marchio, mentre i dettagli hi-tech e la firma luminosa a “V” proiettano il modello nel futuro.

Il nome “1500 My Hybrid” suggerisce una possibile alimentazione ibrida leggera, simbolo di un equilibrio tra emozione di guida e sostenibilità. Berardino descrive il suo progetto come “un omaggio al passato, ma con lo sguardo rivolto al domani”, sottolineando come la nuova Alfasud Sprint possa incarnare una nuova idea di sportività compatta, efficiente e accessibile.

Precisiamo ancora una volta che si tratta di un render e che dunque non è un progetto ufficiale Alfa Romeo, ma un esercizio di stile che dimostra quanto il fascino del marchio e dei suoi modelli storici resti vivo nel cuore degli appassionati. E chissà, magari un giorno l’Alfa Sud Sprint potrebbe davvero tornare sulle strade, pronta a unire ancora una volta passione, design e innovazione. Chissà se un giorno rivederemo davvero questo mitico modello tornare nella gamma della casa automobilistica del biscione, magari una volta che le nuove Tonale, Giulia e Stelvio saranno finalmente realtà e porteranno la casa milanese al successo.