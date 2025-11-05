Alfa Romeo continua a guadagnare popolarità in Austria

Alfa Romeo continua a registrare una crescita significativa in Austria, confermando il suo crescente successo nel competitivo mercato premium. Nel mese di ottobre, ben 151 nuovi clienti hanno scelto di entrare a far parte della famiglia del biscione, un risultato che segna un incremento del 6,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Continua la crescita in Austria per Alfa Romeo anche ad ottobre 2025

Questo dato testimonia non solo la solidità del marchio, ma anche il fascino sempre più riconosciuto del suo design, della sua sportività e della sua autenticità italiana. In un contesto di mercato spesso dominato da marchi consolidati, Alfa Romeo si distingue come un’alternativa emozionale e distintiva, capace di unire prestazioni elevate, eleganza e passione per la guida. La crescita in Austria conferma dunque la capacità del marchio di attrarre nuovi appassionati e di consolidare la propria presenza nel segmento premium europeo, rafforzando la sua immagine di eccellenza e dinamismo.

In un contesto difficile, Alfa Romeo rimane fedele ai suoi valori: design italiano, passione sportiva ed eccellenza tecnica. Dall’inizio dell’anno, 1.315 clienti hanno già scelto la loro nuova Alfa Romeo, con un incremento impressionante del 38% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il modello più popolare al momento rimane il SUV Junior. Attrae nuove fasce di clientela verso il marchio e, con la sua gamma di propulsori ibridi, a trazione integrale ed elettrici, rimane il best-seller indiscusso del portfolio in Austria.

Grégory Hardouin, Amministratore Delegato di Alfa Romeo Austria, spiega: “Alfa Romeo è sinonimo di sportività, passione e stile italiano: esattamente ciò che i nostri clienti sperimentano ogni giorno. Dopo un settembre positivo e un anno complessivamente di grande successo, abbiamo aumentato la nostra quota di mercato premium al 2,3%. La nostra Alfa Romeo Junior, il modello più venduto, colpisce per la sua ampia gamma di motorizzazioni e sta attirando nuovi target. Scegliere un’Alfa significa scegliere più di una semplice auto: è scegliere uno stile di vita. Junior, Tonale, Giulia o Stelvio : ogni Alfa è un’affermazione per chi guida perché la ama. Il nostro attuale successo dimostra che questo atteggiamento ispira e convince”.