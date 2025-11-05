SEMA Show, quando la Ferrari GTC4 Lusso diventa un fuoristrada

Se una Ferrari finisce per uscire dall’asfalto e andare “a spasso”, normalmente, significa che il conto da pagare sarà salato. D’altronde, nemmeno la Purosangue, è stata progettata per sporcarsi troppo. Ma alcune aziende, evidentemente stanche del buon senso, si avventurano dove il Cavallino Rampante (letteralmente) non osa mettere le ruote.

Dopo le modifiche fuoristrada sulla Purosangue viste da Delta 4×4, ora l’asticella dell’assurdo si alza al SEMA Show 2025 con l’Elevato di GlasWerks DMV. L’Elevato non è altro che una Ferrari GTC4 Lusso pesantemente modificata. Il preparatore ha osato sostituire o riprogettare oltre il 30% dei componenti originali per trasformare questa shooting brake con motore V12 in una macchina adatta ai percorsi fuoristrada.

Il cuore della trasformazione è il telaio. GlasWerks DMV ha dovuto lavorare duramente per convincere la Ferrari GTC4 Lusso a tollerare la ghiaia. Sono state installate nuove sospensioni con bracci di controllo e tiranti in alluminio billet T6061, giunti omocinetici e assali rinforzati, e ammortizzatori MCS 3WR regolabili a tre vie con molle Eibach. La configurazione risultante sono quindi ben 23 cm di altezza da terra e 20 cm di escursione delle ruote. Di sicuro basterà a umiliare qualsiasi altro crossover di lusso.

Oltre a un sistema di aria compressa ARB integrato per la pressione degli pneumatici e punti di recupero anteriori e posteriori, l’Elevato ha ricevuto un bel potenziamento. Il motore V12 aspirato da 6,3 litri eroga ora 758 cavalli e 800 Nm di coppia, un significativo incremento rispetto ai 680 CV e 700 Nm della Ferrari di serie. Il merito è della messa a punto rivista e dello scarico in Inconel con valvole di tipo aerospaziale.

L’Elevato arriva dunque al SEMA con una carrozzeria in Verde Masoni e dettagli Winter Gold e Pine, illuminata da fari ridisegnati con un’emissione luminosa superiore del 30% e una barra LED sul nuovo portapacchi. Il CEO di GlasWerks, Adrian Mallory, è lapidario: l’Elevato è “più per i guidatori esperti che per i collezionisti e deve essere esposta alle intemperie per essere davvero apprezzata”. Il prezzo? Si parte da 175.000 dollari a cui si deve aggiungere, ovviamente, la Ferrari GTC4 Lusso.