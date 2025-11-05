Lo Stellantis Vigo CustomFit Center integra soluzioni personalizzate per flotte e professionisti 

Con una vasta esperienza nei veicoli commerciali, a partire dalla Citroën AZU del 1958, il Centro di Produzione Stellantis Vigo torna a stabilire un nuovo standard di mercato con CustomFit, un’iniziativa che ridefinisce la personalizzazione nel settore. Questa soluzione, integrata nella strategia Stellantis Pro One, combina innovazione tecnologica e adattabilità per offrire alle flotte professionali e ai clienti finali veicoli completamente personalizzati.

Stellantis Vigo è stato pioniere nella produzione di furgoni elettrici e, dal 2017, è all’avanguardia nell’innovazione della personalizzazione

Il settore della personalizzazione e dell’adattamento ha registrato una forte crescita negli ultimi anni. Attualmente, oltre il 50% dei veicoli commerciali presenta una qualche forma di personalizzazione. Presso Stellantis Vigo, nel 2019, 26.580 veicoli sono passati attraverso l’officina di personalizzazione, mentre nel 2024, un totale di 128.787 unità sono state elaborate nella nuova struttura di 2.260 m² dedicata a questo scopo. Tra gennaio e settembre di quest’anno, CustomFit ha superato questa cifra, raggiungendo le 128.787 unità, e si prevede che raggiungerà le 150.000 unità entro la fine del 2025.

CustomFit comprende tutto, dalle modifiche tecniche per ottimizzare l’uso professionale alle soluzioni personalizzate su misura per ogni cliente, sempre supportate dall’esperienza di STellantis Vigo nell’elettrificazione e nella mobilità connessa. Lo stabilimento, che ha avviato le sue attività di personalizzazione nel 2017, ha ampliato la sua capacità per soddisfare la crescente domanda di soluzioni flessibili, rafforzando la competitività di marchi come Peugeot, Citroën, Opel e Fiat Professional.

Con CustomFit, i veicoli Citroën Berlingo, Fiat Doblò, Opel Combo e Peugeot Rifter e Partner prodotti a Stellantis Vigo possono essere personalizzati in base alle esigenze di ogni azienda e professionista, offrendo vantaggi significativi in ​​termini di qualità, efficienza e flessibilità. La personalizzazione dei veicoli è completamente integrata nel flusso produttivo dello stabilimento, aderendo agli stessi processi, standard e sistema di eccellenza della linea di assemblaggio. È soggetta ad audit e verifiche secondo standard internazionali come la ISO 9001. Inoltre, gli operatori ricevono formazione e qualifiche utilizzando processi standardizzati.

Il programma CustomFit consente inoltre di ridurre al minimo i tempi di consegna al cliente e di ridurre i rischi di degrado del veicolo dovuti al trasporto e allo stoccaggio. Il Centro di produzione di Stellantis Vigo è un anello fondamentale della rete dei CustomFit Centres in Europa, che comprende altri cinque stabilimenti e conta più di 500 partner certificati e una rete commerciale con 20.000 punti di contatto con il cliente professionale.