Peugeot porta a Berna la mobilità elettrica per il lavoro: tre soluzioni innovative a TransportCH 2025

Dal 5 all’8 novembre 2025, il marchio Peugeot sarà protagonista al salone TransportCH di Berna, la più importante fiera svizzera dedicata ai veicoli commerciali e al trasporto professionale. L’azienda francese si presenterà come fornitore di soluzioni innovative e pratiche per l’uso commerciale, mettendo in mostra tre modelli 100% elettrici che incarnano perfettamente la versatilità e l’efficienza della gamma Professional del brand del leone.

Peugeot presenterà soluzioni per veicoli commerciali elettrici a TransportCH 2025

Tra i protagonisti dello stand spicca il Peugeot E-Partner con trazione 4×4, un furgone compatto a emissioni zero pensato per le esigenze di artigiani, imprese edili e servizi comunali. Sviluppata in collaborazione con Dangel, la versione a trazione integrale offre sicurezza e mobilità anche su terreni difficili, combinando la praticità urbana dell’E-Partner con la robustezza di un vero veicolo da lavoro.

Il secondo modello di punta sarà il Peugeot E-Boxer con allestimento Sortimo, frutto della collaborazione con l’azienda leader nelle attrezzature per veicoli professionali. Questa conversione in officina mobile dimostra come l’elettromobilità possa integrarsi con l’organizzazione efficiente del lavoro quotidiano, rappresentando una soluzione ideale per le flotte di servizio e per le imprese artigianali che puntano a ridurre le emissioni senza rinunciare alla funzionalità.

Completano l’esposizione il Peugeot E-Traveller con conversione senza barriere, simbolo di mobilità inclusiva. Il modello è pensato per aziende di trasporto, istituzioni sociali e amministrazioni comunali che desiderano offrire spostamenti confortevoli e accessibili a tutti, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Con questa presenza a TransportCH, Peugeot ribadisce il proprio impegno verso una mobilità commerciale sostenibile e a prova di futuro. Tutti i veicoli elettrici del marchio, tra cui E-Partner, E-Boxer ed E-Traveller, beneficiano del programma Peugeot Care, che garantisce fino a 8 anni o 160.000 km sui principali componenti. La garanzia viene rinnovata dopo ogni manutenzione presso un centro autorizzato, assicurando massima affidabilità, serenità e continuità operativa per i professionisti del settore.