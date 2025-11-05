Leasys sale all’ottavo posto nella classifica Fleet News 2025 FN50 in UK

Leasys UK, fornitore leader nel noleggio operativo multimarca, è salita all’8 ° posto nella classifica Fleet News FN50 del 2025, che premia le 50 migliori società di noleggio a lungo termine e leasing nel Regno Unito. I prestigiosi premi FN50, che celebrano i risultati ottenuti nel settore delle flotte del Regno Unito e sono riconosciuti come un punto di riferimento per l’eccellenza del settore, sono stati annunciati durante la cena annuale tenutasi a Londra.

Leasys UK raggiunge un nuovo massimo, l’ottava posizione nella classifica FN50

La classifica del 2025 rappresenta un miglioramento rispetto alla posizione del 2024. Leasys è stata anche selezionata come finalista per il Wellbeing Award 2025. La salute fisica e mentale dei dipendenti è fondamentale per il successo che Leasys continua a raggiungere e questo riconoscimento riflette l’ambizione costante dell’azienda di supportare il benessere del personale.

Joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance and Mobility, Leasys gestisce una flotta di oltre 900.000 veicoli e opera in undici paesi europei. L’azienda si impegna a fornire soluzioni di mobilità innovative per la sua ampia gamma di clienti: privati, professionisti e aziende di qualsiasi dimensione. La continua crescita di Leasys sin dal lancio riflette la varietà dell’offerta di prodotti e l’eccellente servizio clienti offerto dal suo team.

Shane Coomber, Amministratore Delegato di Leasys UK, ha dichiarato : “Leasys UK ha dimostrato ancora una volta la sua leadership come fornitore di flotte di riferimento per una vasta gamma di applicazioni individuali e aziendali. I nostri clienti sono al centro dell’azienda e la nostra continua crescita riflette questa dedizione all’eccellenza.

“L’ampliamento della nostra offerta ci consente di continuare a raggiungere nuovi clienti e di supportare al meglio i clienti abituali, che si affidano a Leasys UK per il nostro modello. Diamo priorità alla flessibilità, sia nell’accesso ai nostri prodotti, sia nella durata e nelle condizioni dei contratti, sia nella collaborazione con i singoli clienti per soddisfare le loro esigenze .”