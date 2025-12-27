Ferrari Purosangue trasformata in fuoristrada estremo: la nuova ipotesi per chi ama l’off road

Il creatore digitale al.yasid su Instagram ha immaginato una versione estrema del SUV Ferrari Purosangue pensata per l’off road. Il modello in questione presenta parafanghi in plastica, una barra luminosa fissata al tetto per trasformare la notte in giorno con un semplice tocco di un interruttore, una ruota di scorta di dimensioni standard fissata al posteriore modificato, robusti predellini laterali e un set di robusti pneumatici avvolti attorno alle nuove ruote. Tra le altre modifiche che notiamo rispetto alla versione ordinaria del SUV della Ferrari, anche un rialzo delle sospensioni, un verricello anteriore molto utile, soprattutto nell’ambiente fangoso in cui il modello viene immaginato in questa creazione digitale del tutto fantasiosa.

Un render trasforma Ferrari Purosangue in un veicolo ideale per la guida fuoristrada più estrema

Nonostante le modifiche alla Ferrari Purosangue siano piuttosto lievi, hanno trasformato il modello del cavallino rampante in un crossover esotico più avventuroso, in grado di spingersi ben oltre i sentieri battuti rispetto alla versione di serie. Per quel che vale, questa è una delle versioni fuoristrada più estreme del modello in questione che abbiamo visto finora.

L’artista digitale dietro il progetto ha battezzato il suo concept Ferrari Purosangue Scuderia Terra, un render che ne enfatizza l’anima più avventurosa e fuori dai sentieri battuti. Il modello ricorda le versioni rialzate di alcune Lamborghini, come la Huracan Sterrato, con sospensioni più alte, ruote speciali e dettagli dedicati al fuoristrada. Sebbene affascinante, è improbabile che Ferrari stia considerando una variante simile nella realtà.

Per inquadrare le prestazioni della Ferrari Purosangue originale: la versione standard accelera da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi e raggiunge i 350 km/h grazie al V12 aspirato da 6,5 litri, con 715 CV e 716 Nm di coppia, numeri che fanno sembrare la Lamborghini Urus quasi un giocattolo.

Naturalmente, al di là di questo render la Ferrari Purosangue resta un’auto esclusiva e riservata a pochi: nel mercato occidentale il prezzo per il modello 2026 parte da 445.000 euro, cifre che rendono questo gioiello a quattro ruote un vero lusso per chi può permetterselo.