Stellantis rafforza la sua leadership in Sud America con il lancio di un nuovo marchio

Stellantis scrive un nuovo capitolo in Sud America con l’arrivo di Leapmotor, un nuovo marchio cinese che offre una gamma completamente elettrificata, futuristica e high-tech. Leapmotor sarà supportata dalla solida rete di concessionari e servizi post-vendita di Stellantis nella regione, avviando le operazioni con oltre 36 negozi in 29 città in tutto il paese.

Stellantis punta su Leapmotor per rafforzare ulteriormente la propria leadership e importanza nella regione

Stellantis punta su Leapmotor per rafforzare ulteriormente la propria leadership e importanza nella regione. “L’introduzione di Leapmotor nel nostro portafoglio rappresenta un modello di business unico, in cui un marchio high-tech con un DNA focalizzato sull’elettrificazione sarà guidato direttamente da Stellantis, con cinquant’anni di esperienza in Brasile, promuovendo l’integrazione di tecnologie, piattaforme e know-how dell’ingegneria nazionale”, commenta Herlander Zola, Presidente di Stellantis per il Sud America.

Il Brasile sarà essenziale nel piano di espansione globale di Leapmotor, offrendo a Stellantis tecnologie esclusive per veicoli ibridi ed elettrici in prodotti sviluppati con competenza ingegneristica brasiliana, nonché un’esperienza di vendita e post-vendita di prim’ordine. I primi prodotti Leapmotor ad essere commercializzati nella regione saranno i SUV C10 Electric (BEV), B10 Electric (BEV) e C10 Ultra-Hybrid (REEV), una tecnologia rivoluzionaria in grado di offrire l’efficienza e il comfort di un’auto elettrica con la libertà di scegliere tra la ricarica elettrica o il rifornimento di carburante.

La commercializzazione di questo nuovo marchio rientra nel piano strategico di Stellantis nella regione, dove sono stati annunciati investimenti record per 32 miliardi di R$ tra il 2025 e il 2030, i più grandi nella storia dell’industria automobilistica sudamericana. Oltre ai nuovi prodotti Leapmotor, verranno lanciati diversi nuovi prodotti e propulsori, proseguendo lo sviluppo delle tecnologie bio-ibride per soddisfare le esigenze di tutti i segmenti di consumatori, rendendo più accessibili diversi livelli di sistemi ibridi flessibili e modelli 100% elettrici.

Leapmotor, unico marchio di origine cinese con 50 anni di esperienza nel mercato brasiliano, integra nuove tecnologie nell’elettrificazione, innovazione ed elevati standard tecnologici, aumentando la competitività di Stellantis, che opera nella regione con credibilità, una solida ingegneria regionale, un elevato livello di conoscenza locale e una consolidata rete di concessionari.