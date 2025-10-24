Leapmotor presenta la C10 AWD al Salone dell’automobile di Zurigo

Leapmotor presenta la C10 Design 81,9 kWh AWD, l’ultima novità della sua gamma di SUV elettrici avanzati. Questo modello sarà tra i protagonisti del Salone dell’Auto di Zurigo 2025, catturando l’attenzione grazie a design intelligente e prestazioni dinamiche. La C10 AWD è pensata per chi cerca potenza, versatilità e controllo, combinando guida ad alte prestazioni con maneggevolezza precisa. Concepita per la mobilità elettrica di nuova generazione, offre ricarica rapida, autonomia estesa e sicurezza ottimizzata, rappresentando un’evoluzione audace nel segmento SUV elettrico. La nuova Leapmotor C10 AWD promette un’esperienza di guida emozionante, efficiente e affidabile, pronta a soddisfare le esigenze dei conducenti più esigenti.

Leapmotor C10 AWD sarà presentata in anteprima al Salone dell’Auto di Zurigo 2025

La C10 AWD è progettata per clienti esperti di tecnologia e orientati alle prestazioni, che cercano un’esperienza di guida elettrica premium senza compromessi. Sono automobilisti che richiedono innovazione all’avanguardia, ricarica rapida e maneggevolezza reattiva, sia che si spostino in città, affrontino viaggi a lunga distanza o esplorino percorsi fuoristrada. Il veicolo si rivolge anche a professionisti e famiglie attenti all’ambiente che apprezzano la sostenibilità, la sicurezza e le funzionalità intelligenti in un SUV spazioso e raffinato.

Costruita su un’architettura a 800 V , la C10 AWD è dotata di un sistema di trazione integrale a doppio motore e di una gestione intelligente dell’energia che si adatta senza sforzo alle condizioni del mondo reale. Con una potenza massima di quasi 600 CV (esattamente 598 CV) e una coppia massima di 720 Nm , accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,0 secondi , offrendo un’esperienza di guida emozionante e sicura.

Il piacere di guidare la C10 AWD risiede nella sua aderenza sicura, nell’erogazione fluida della potenza e nel controllo preciso. Che si viaggi in autostrada o su tortuose strade di montagna, il sistema AWD intelligente garantisce una guida bilanciata e coinvolgente, adattandosi istantaneamente alle diverse superfici e offrendo trazione e stabilità eccellenti. I conducenti apprezzeranno la potenza silenziosa e inaspettata e la reattività raffinata che rendono ogni viaggio semplice ed esaltante.

La batteria LFP da 81,9 kWh appositamente progettata consente una ricarica DC ultraveloce dal 30% all’80% in soli 22 minuti, con una potenza di carica massima di 180 kW. Anche in condizioni di freddo estremo, il sistema offre prestazioni eccezionali senza bisogno di preriscaldamento, mantenendo un’elevata efficienza e riducendo lo stress sui componenti.

All’interno, la C10 AWD offre un’esperienza di guida premium con uno schermo di infotainment 2K da 14,6″, un cluster digitale da 10,25″ e un sistema audio da 840 W con 12 altoparlanti, il tutto alloggiato in un abitacolo spazioso con tetto panoramico in vetro e fino a 1.410 litri di spazio di carico. Il design compatto e leggero garantisce agilità e comfort, mentre il sistema AI Smart Electric Drive supporta aggiornamenti intelligenti del ciclo di vita.

Il lancio avverrà durante l’Auto Zürich Car Show 2025, che si terrà dal 30 ottobre al 2 novembre presso la Messe Zürich . Giunto alla sua 39a edizione, l’evento è uno dei saloni automobilistici più influenti d’Europa, con oltre 70 marchi e più di 80 nuovi prodotti e innovazioni in mostra.

La fiera di quest’anno offre un vivace mix di esperienze di mobilità elettrica, esposizioni di auto d’epoca, esposizioni di motociclette ampliate e workshop tenuti da esperti sul futuro dei trasporti. Con orari di apertura prolungati e una forte attenzione al coinvolgimento dei consumatori, Auto Zürich offre il palcoscenico perfetto per il debutto europeo di Leapmotor.