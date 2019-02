Dodge Charger Tantrum del 1970 da 1650 CV in vendita su Internet

Se una Dodge Charger del 1970 non suscita il vostro interesse, allora dovreste dare un’occhiata a questa particolare versione soprannominata Tantrum che è attualmente è vendita su Fusion Motors. Abbiamo di fronte una Charger del 1970 progettata da SpeedKore e presentata al SEMA Show un po’ di tempo fa.

Sotto il grande cofano di questa Dodge Charge Tantrum troviamo un motore Mercury Racing da 9 litri con due turbocompressori che sforna ben 1650 CV. Qualcuno di voi potrebbe aver intuito che si tratta di un motore per barche e in realtà è così. Il propulsore è stato abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti Tremec.

Dodge Charger Tantrum: la potente versione con il motore di una barca

SpeedKore non ha solo implementato un nuovo motore nella sua Dodge Charger Tantrum ma ha attuato altre modifiche. In particolare, il tuner ha sfruttato al massimo la fibra di carbonio realizzando un corpo interamente in materiale leggero.

La bellezza e la particolarità di questa potente muscle car è stata anche confermata dal premio SEMA Gran Turismo vinto nel 2015. Oltre a questo, la vettura è stata guidata da Vin Diesel nel film Fast & Furious dove è stata una delle principali attrazioni. Purtroppo, Fusion Motors non ha pubblicato un prezzo per questa one-off ma riporta che ha percorso appena 65 km.