Miki Biasion al volante della nuova Lancia Ypsilon HF Rally4 nella cronoscalata su terra di Tandalò

Dal 21 al 23 novembre 2025 si terrà la Cronoscalata su Terra di Tandalò, organizzata da Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure, che vedrà la partecipazione straordinaria di Miki Biasion, due volte campione del mondo rally e attuale Brand Ambassador Lancia. Il leggendario marchio italiano, il più vincente nella storia del rally con 10 titoli costruttori, torna così protagonista della scena sportiva.

Il due volte campione del mondo rally e Brand Ambassador Lancia, Miki Biasion, sarà al volante della nuova Lancia Ypsilon HF Rally4

La collaborazione tra Lancia e Biasion rappresenta un legame storico che unisce passato e futuro del motorsport. Oggi quello spirito agonistico rinasce con modelli come Ypsilon Rally4 HF, Ypsilon HF Racing e la nuovissima Ypsilon Rally2 HF Integrale, vetture sviluppate con il contributo diretto del campione vicentino. Il ritorno del logo HF e dell’iconico elefantino rosso celebra l’eredità sportiva di Lancia, pronta a far rivivere le emozioni e la passione che hanno reso il marchio un simbolo intramontabile del rally mondiale.

Miki Biasion sarà al via della Cronoscalata su Terra di Tandalò 2025 al volante della nuova Lancia Ypsilon HF Rally4, riportando in gara il marchio con cui ha conquistato la leggenda. Sul suggestivo tracciato sardo, il due volte campione del mondo (1988 e 1989) farà rivivere le emozioni dell’epoca d’oro dei rally Lancia.

La sua partecipazione assume un valore simbolico speciale, coincidente con l’annuncio del ritorno ufficiale di Lancia nel FIA World Rally Championship nel 2026. Biasion rappresenta infatti il volto più autentico della gloriosa tradizione sportiva del marchio, e la sua presenza a Tandalò incarna l’unione tra un passato ricco di successi e un futuro tutto da scrivere.

Oltre alla competizione, il campione sarà ospite sabato 22 novembre alle 18:00 presso la Biblioteca di Buddusò per la presentazione del libro di Marco Giordo, “Da Alén a Loeb, da Ogier a Zanini”, evento dedicato alla cultura e alla storia del rally.

Il weekend di Tandalò prenderà il via venerdì 21 novembre con verifiche sportive e tecniche, prove libere e la cerimonia di partenza da Buddusò alle 14:30, seguita dal trasferimento al Villaggio Tandalò. Sabato entrerà nel vivo la competizione con lo shakedown e tre prove speciali, offrendo al pubblico uno spettacolo di pura adrenalina. Domenica 23 novembre si svolgeranno le ultime due prove e l’attesissimo Manscione Finale, che decreterà il nuovo “Re di Tandalò”, prima della cerimonia di premiazione. Un appuntamento unico che unisce sport, passione e tradizione in una delle location più suggestive della Sardegna.