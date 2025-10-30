Il Ram 1500 “The Dude” è l’unico pick-up costruito solo per fare rumore

Mopar, la divisione performance, per così dire, portabandiera della spavalderia americana, si presenta al SEMA Show 2025 con un concept che è una vera e propria dichiarazione di guerra al silenzio: il ‘The Dude’ Ram 1500. Questo esemplare unico è una reinterpretazione moderna di un pacchetto estetico di breve durata e un po’ kitsch che Dodge offrì nei primi anni Settanta per dimostrare che i pick-up potevano essere ben altro che unicamente mezzi da lavoro.

Più di cinquant’anni dopo, Mopar riprende il filo rosso della tradizione con un tocco più affilato, più basso e, soprattutto, più rumoroso. Costruito sulla base di un Ram 1500 Big Horn, il concept The Dude si fa notare per la sua livrea Sublime Green, un omaggio alla classica palette di colori delle muscle car Dodge, arricchita dalle iconiche strisce “C” nero satinato sulle fiancate, proprio come sull’originale.

Quasi tutti i dettagli esterni, dal tetto alla cornice della griglia, sono oscurati per un contrasto aggressivo. L’assetto è stato abbassato, ma un Ram come questo non poteva avere ruote “comuni”. Infatti, monta cerchi neri satinati da 22 pollici per un look muscoloso e aggrappato all’asfalto. Dettagli come lo splitter anteriore personalizzato e, soprattutto, i doppi scarichi laterali chiariscono immediatamente che questo non è un pick-up per portare i bambini a scuola.

Sotto il cofano batte un cuore rumorosissimo, ovvero il motore HEMI V8 da 5,7 litri, con i suoi 395 cavalli, più un piccolo aiuto dal sistema di aspirazione dell’aria fredda Mopar. Questa scelta di propulsore è emblematica, poiché segna l’acclamato ritorno dell’HEMI nella gamma Ram, poco tempo dopo le brusche dimissioni dell’ex CEO di Stellantis, Carlos Tavares, a cui molti attribuivano la colpa della temporanea scomparsa del possente V8.

Mopar, quindi, ha risposto non solo riproponendo un Ram 1500 in questa veste eclatante, ma aggiungendo uno speciale emblema. Questo distintivo, raffigurante una testa d’ariete sullo sfondo di un blocco motore HEMI, è molto più di un elemento decorativo: è una dichiarazione di sfida contro l’idea che l’era del V8 sia finita.

All’interno, il tema verde e nero continua con sedili in pelle Alea, cuciture verde acceso e una cassaforte integrata nella console. Tutto quanto per un concept che unisce la nostalgia, l’anima ribelle dell’HEMI e la moderna artigianalità Mopar.