Zlatan Ibrahimović: posa acrobatica su 2 Ferrari speciali della sua collezione

La passione di Zlatan Ibrahimović per la Ferrari è un fatto risaputo, la cui fama supera il perimetro dei tifosi calcistici. L’ex attaccante svedese, considerato uno dei migliori interpreti assoluti del suo ruolo, ha un garage da sogno, con molte auto del “cavallino rampante” ad illuminarlo. Non si tratta di modelli “comuni”, ma di espressioni speciali del mito emiliano, quasi tutte limited edition.

Spesso l’atleta nordico va in giro con queste opere d’arte a quattro ruote. In alcuni casi pubblica delle foto sui profili social personali. Qui annuncia pure i modelli destinati a deliziarlo per i suoi compleanni. L’ultimo regalo della serie, fatto in proprio (o autofatto), è stata la Ferrari F80, supercar di punta della casa di Maranello, dove si condensa il meglio della sua ingegneria attuale.

Da alcuni giorni, sulla pagina Instagram di Ibrahimović campeggia una foto che lo ritrae in equilibrio sul tetto di una coppia di modelli carismatici dell’epoca moderna: la Enzo e LaFerrari. In Rosso Corsa la prima, in Giallo Modena la seconda: due colori iconici e di immenso fascino.

Impossibile non entusiasmarsi alla vista di simili capolavori dell’arte automobilistica, espressa al più alto livello. Mezzi del genere, da nuovi, vengono consegnati solo ai migliori clienti del marchio. Non basta avere i soldi necessari: ci vuole un buon curriculum. La fama aiuta, ma contano soprattutto la fedeltà al marchio e l’abitudine a comprare i suoi modelli, specie se di fascia alta o altissima.

In questo ambito Zlatan Ibrahimović non ha problemi, perché soddisfa al meglio i ferrei requisiti imposti dalla casa di Maranello. Lui è famoso, ha una eccellente propensione all’acquisto e dispone di un garage esclusivo nel segno del “cavallino rampante”. Ecco perché le porte si sono spalancate per lui anche con la recente Ferrari F80, ammiraglia tecnologica e prestazionale del brand italiano.

Insieme a lei, nella rimessa del celebre calciatore svedese ci sono le già citate Enzo e LaFerrari, protagoniste del post odierno, le splendide Daytona SP3 e Monza SP2, la 812 Competizione A, la SF90 XX Spider e la SF90 Spider. Niente male, vero? Chi non sognerebbe di avere una simile raccolta di capolavori a quattro ruote?

Al gruppo va aggiunta, per l’uso diciamo “quotidiano”, una Purosangue, che suona strana rispetto alle altre, per la sua natura di SUV, anche se elitario e con un fantastico motore V12 ad animarne la danze. Qui, però, ci occupiamo d’altro, ossia delle supercar più estreme. Nel caso specifico, della Enzo e della Ferrari LaFerrari, protagoniste dello scatto diffuso in rete da Ibrahimović. Eccolo.

Fonte | DuPontRegistry