Ibrahimovic tira fuori dal box la sua esclusiva Ferrari per festeggiare i suoi 501 gol da professionista

Zlatan Ibrahimovic a 39 anni vive una bella stagione al Milan, come dimostra la doppietta ottenuta nell’ultima giornata di campionato in cui il Milan ha battuto il Crotone. Due gol che gli hanno permesso di infrangere la barriera dei 500 gol da calciatore professionista. Alla sua età, Ibrahimovic avrebbe potuto accettare le offerte che da altri campionati gli sono arrivate numerose. Ad esempio l’hanno chiamato di nuovo dagli Stati Uniti per tornare in MLS, ma anche dal suo paese etc. Ma lo svedese ha deciso di accettare la proposta di una squadra, il Milan, in cui aveva già giocato dieci anni fa.

Zlatan Ibrahimovic festeggia il traguardo dei 500 gol in carriera facendosi un giro con la sua Ferrari Monza SP2

Raggiungere 500 goal (ne ha 501) come professionista e farlo in un momento così positivo per lui vale la pena goderselo con la migliore compagnia. In questo caso, una delle auto più esclusive che Ibrahimovic ha nella sua collezione.

Si tratta di una Ferrari Monza SP2, una delle biposto più esclusive dello stabilimento di Maranello. Anche se ce l’ha da molto tempo, Ibra di solito non la usa spesso dato che preferisce usare altri veicoli (un po’ meno esclusivi) per tutti i giorni. La frase con cui ha accompagnato la foto che mostrava su Instagram la sua macchina non potrebbe essere più eloquente: “In cammino verso la meta”.

