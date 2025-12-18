Nuova Fiat Pandina: con le nuove normative UE crescono i dubbi sui motori termici

Nuova Fiat Pandina sarà una delle future novità della gamma della casa torinese. Il suo debutto secondo indiscrezioni potrebbe avvenire tra il 2028 e il 2029 con lo stabilimento Stellantis di Pomigliano che dovrebbe essere ancora una volta la sua casa. Questo è un modello fondamentale per il futuro di Fiat e dello stesso stabilimento campano di Stellantis. Da questo veicolo infatti, che sarà erede dell’attuale Pandina, dovrebbero arrivare un gran numero di immatricolazioni.

Advertisement

Con il nuovo pacchetto automotive dell’UE paradossalmente il termico potrebbe sparire dalla futura gamma della nuvoa Fiat Pandina

Della nuova Fiat Pandina fino a pochi giorni fa si pensava che sarebbe stata sia ibrida che elettrica. In Europa invece sembrava molto difficile vedere anche motori a benzina per questo modello viste le norme sulle emissioni sempre più restrittive. Secondo alcuni però il recente pacchetto automotive della Commissione Europea che ha tolto il divieto alle auto termiche nel 2035 ma allo stesso tempo ha reso le future norme sulle emissioni ancora più restrittive potrebbe provocare dei cambiamenti importanti che potrebbero finire per incidere anche sulla gamma di motori della futura Pandina.

Sono tanti di dirigenti automotive che hanno criticato il nuovo impianto normativo affermando che così portare sul mercato auto di segmento A con motore termico diventa praticamente impossibile in quanto troppo costoso. Lo ha detto di recente ad esempio il CEO di Volkswagen, Thomas Schafer. La stessa cosa la pensano anche in Stellantis che proprio ieri hanno criticato le novità dell’UE dicendo che le misure sono insufficienti.

Advertisement

In parole povere una nuova Fiat Pandina ibrida per poter essere a posto con le future normative UE potrebbe addirittura costare più della versione completamente elettrica che nelle intenzioni di Fiat dovrebbe costare meno di 15 mila euro. Dunque quello che ci domandiamo è se davvero avrebbe senso a questo punto realizzare anche una versione termica dell’atteso modello.

Questo sempre che nel frattempo la Commissione Europea non modifichi ancora il suo pacchetto, cosa possibilissima visto come è stata accolta dall’industria auto europea che non ha nascosto il suo malcontento. Sebbene in passato lo stesso CEO di Fiat Olivier Francois abbia rassicurato tutti sulla presenza di una versione ibrida della futura Pandina al momento i dubbi rimangono elevati.