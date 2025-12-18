Dodge Durango SRT Hellcat: ordini aperti negli Stati Uniti

In questo periodo festivo, l’oggetto dei desideri di molti appassionati diventa realtà negli Stati Uniti. La Dodge Durango SRT Hellcat, con i suoi 710 cavalli, è ora ordinabile in tutti i 50 stati. Dalla California al Vermont, gli amanti delle performance possono finalmente prenotare il SUV americano a benzina più veloce di sempre, spinto dal leggendario motore HEMI V-8 sovralimentato. Questo modello combina potenza estrema, design aggressivo e l’iconico DNA Dodge, offrendo un’esperienza di guida unica per chi cerca prestazioni elevate e adrenalina pura a bordo di un SUV senza compromessi.

Advertisement

Dodge Durango SRT Hellcat da 710 cavalli disponibile per l’ordine in tutti e 5 gli Stati USA

Un’altra novità per il 2026 è la scintillante livrea Triple Nickel e le audaci strisce in fibra di carbonio Mopar che si aggiungono alla gamma, offrendo ai fan ancora più modi per personalizzare il veicolo dei loro sogni, con la Dodge Durango SRT Hellcat Jailbreak che sblocca oltre 10 milioni di combinazioni di personalizzazione. Dodge sta diffondendo l’allegria delle feste sui suoi canali social con un nuovo video che mostra Babbo Natale che evade di prigione dopo una rapina con scasso e vola in cielo per consegnare giocattoli con il tipo di potenza che solo Dodge può portare per le feste: a bordo della sua slitta Durango SRT Hellcat Jailbreak.

“La Dodge Durango è l’unico SUV muscoloso a tre file sul mercato, con prestazioni ineguagliabili, la migliore capacità di traino della categoria e la potenza del motore HEMI V-8 disponibile: la slitta sovralimentata perfetta per aiutare Babbo Natale nella sua missione”, ha dichiarato Matt McAlear, CEO di Dodge. “Non c’è modo di fermare lo slancio che la Dodge Durango sta vivendo, inclusi 14 mesi consecutivi di crescita delle vendite, e ora che la Durango SRT Hellcat è stata sganciata e circola liberamente in tutti i 50 stati, questo slancio continuerà a crescere”. La gamma completa Dodge Durango 2026 è ora disponibile in tutti i 50 stati, tra cui California, Massachusetts, New York, Oregon, Pennsylvania, Vermont e Washington.

Advertisement

Dodge sta aggiungendo ulteriori possibilità di personalizzazione alla gamma Durango con nuove opzioni di colori e strisce esterne, offrendo agli appassionati la possibilità di personalizzare le proprie slitte, inclusa la Durango SRT Hellcat Jailbreak. Giusto in tempo per le vacanze, il Triple Nickel torna in gamma, unendosi al B5 Blue, recente aggiunta alla palette di colori esterni della Durango, che comprende anche Destroyer Gray, Diamond Black, Green Machine, Octane Red, Vapor Gray e White Knuckle.

Per aggiungere ancora più opzioni di personalizzazione alla tua slitta, le nuove doppie strisce Mopar in fibra di carbonio, offerte per la prima volta sulla Durango e disponibili per l’ultima volta sulla Charger e sulla Challenger di precedente generazione, si aggiungono al blu, al Gunmetal, al rosso, al Redline Red/nero e all’argento come selezioni di strisce disponibili.

Advertisement

I clienti della Durango SRT Hellcat Jailbreak possono ora scegliere tra sei diverse opzioni di cerchi, otto colori esterni disponibili in fabbrica, sei colori per il badge esterno, cinque colori per i sedili con tre configurazioni, sei opzioni per le doppie strisce e quattro colori per le pinze dei freni e le cinture di sicurezza per personalizzare il SUV sovralimentato. Ulteriori opzioni di personalizzazione della Jailbreak includono un cielo dell’abitacolo in Alcantara, volante in Alcantara, terminali di scarico neri SRT, cofano verniciato in Gloss Black, pacchetto Trailer Tow, Premium Group e tettuccio apribile.