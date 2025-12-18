Alfa Romeo: Filosa vuole investire, il futuro potrebbe essere più esaltante del previsto

Ci giunge voce che contrariamente a quanto potrebbe avvenire per altri brand, Antonio Filosa nuovo CEO di Stellantis potrebbe decidere di investire ulteriormente in Alfa Romeo. Ovviamente speriamo tutti che le cose stiano davvero così ma le certezze le avremo in futuro quando finalmente sarà svelato il nuovo piano strategico di Stellantis e di conseguenza anche quello della casa automobilistica del biscione.

Advertisement

Probabilmente si cercherà di realizzare una gamma con la presenza del biscione in tutti i segmenti premium più caldi ma nello stesso tempo la rinuncia al segmento E viene vista come un modo di lasciare spazio in quel settore a Maserati brand con il quale Alfa Romeo in futuro dovrebbe collaborare molto. Quindi dovrebbe essere confermato che le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio saranno le future top di gamma del biscione anche se al momento non si esclude che le vetture di quelle dimensioni per la casa milanese possano essere addirittura tre.

Al contempo Alfa Romeo cercherà di rafforzare anche la fascia bassa della sua gamma che poi è quella che porta le maggiori quote di mercato garantendo molte immatricolazioni. Ed ecco che alla Junior e alla Tonale sarà affiancato un terzo modello una via di mezzo tra le due ma con carattere molto sportivo quasi coupeggiante in maniera da differenziarsi maggiormente.

Advertisement

Oltre a questo ovviamente non si escludono sorprese non solo con la BottegaFuoriserie in partnership con Maserati ma anche riguardo la stessa gamma principale del biscione. Qui vi mostriamo dei render del creatore digitale Dick van Stratum che ipotizza lo stile di alcuni futuri modelli della casa milabese che speriamo tutti possa essere sempre più centrale nelle future strategie del gruppo Stellantis.